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    • Spor
    • 23.02.2021 Gazete
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    Duran topları 'in yerine ve Enner 'nın kullanması taraftarı çıldırttı

    'nin maçında 'ın ayağından yediği golün öncesinde korneri 'nın çok kötü bir şekilde kullanması sosyal medyada gündeme oturdu. Ayrıca ikinci yarıda çok kritik bir yerden kazanılan frikikte de Mesut yerine 'nın topa vurması büyük tepki topladı.

    Ronaldo bırakıyor sen kimsin!

    Fenerbahçe'nin maçında 'ın ayağından yediği golün öncesinde korneri 'nın çok kötü bir şekilde kullanması sosyal medyada gündeme oturdu. Ayrıca ikinci yarıda çok kritik bir yerden kazanılan frikikte de Mesut yerine 'nın topa vurması büyük tepki topladı.

    Sosyal medyada yapılar yorumlarda, " 'de, 'de 'nda tüm duran topları kullandı. Yeri geldi C bile frikiği ona bıraktı. Ama bizde Sosa ve Valencia bırakmıyor" ifadesi kullanıldı. Mesut Özil'in sert eleştiriler sonrası 'de artık tüm korner ve frikiklerde topun başına geçmesi bekleniyor.

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    Haberler Spor Duran topları Mesut Özil'in yerine Jose Sosa ve Enner Valencia'nın kullanması taraftarı çıldırttı