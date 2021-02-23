Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.02.2021 Gazete
    ABONE OL

    Ankaragücü Çaykur Rize ile berabere kaldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Başkent temsilcisi Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip Çaykur Rizespor karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Donsah ile öne geçti. İlk yarının uzatmalarında Ankaragücü Börven ile eşitlik golünü kaydetti. İlk yarı eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda iki takım da tabelayı değiştirmeyi başaramayınca puanlar paylaşıldı. Ankaragücü puanını 20’ye Rizespor ise 27’ye çıkardı.

    Başkentte kardeş payı

    Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Başkent temsilcisi Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip Çaykur Rizespor karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Donsah ile öne geçti. İlk yarının uzatmalarında Ankaragücü Börven ile eşitlik golünü kaydetti. İlk yarı eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda iki takım da tabelayı değiştirmeyi başaramayınca puanlar paylaşıldı. Ankaragücü puanını 20'ye Rizespor ise 27'ye çıkardı.

    TEKRAR İSTİYORLAR!
    İstanbulspor,     TFF 1. Lig'de evinde Yılport Samsunspor'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunduğunu açıkladı.

    NBA'DE HARDEN ŞOV
    NBA'de Brooklyn Nets, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 112-108 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Nets'te yıldız basketbolcu Harden 37 sayıyla maça damgasını vurdu.

        GÖZTEPE FIRTINASI
        Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde ilk 4 maçta sadece 1 puan alabilen Göztepe, ardından yükselişe geçip 2'de 2 yaptı. İzmir ekibi son olarak F.Bahçe'yi deplasmanda mağlup etti.

        CİMBOM'UN YENİ TAYLAN'I ETEBO!
        Rotasyona         gidilen Kasımpaşa maçında bulduğu şansı iyi değerlendiren Etebo, Alanya'da da ilk 11'deydi. 6 numara rolünde yine başarılı olan Nijeryalı oyuncu, Taylan'ı aratmadı.

        ARDA TURAN'DAN İMALI PAYLAŞIM: PRENSLERİ İLE BAŞ BAŞA!
        Galatasaray'ın         yıldız futbolcusu Arda Turan, Instagram hesabından önce Fatih Terim'le olan fotoğrafını paylaştı. Tecrübeli futbolcu daha sonra Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'la birlikte bir kare daha paylaştı. Hikaye notunda "Prenslerim" yazısı yer aldı. Paylaşım, sosyal medyadaki taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin Göztepe mağlubiyeti sonrası Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci'ye gönderme olarak yorumlandı. Bilindiği gibi F.Bahçeli iki yıldız için Galatasaray son dakikaya kadar transfer savaşı vermişti.

            SİYAH-BEYAZLILAR'DAN BOMBARDIMAN
            Beşiktaş, Denizlispor maçının hazırlıklarını dün sürdürdü... Siyah-Beyazlılar antrenman sonrası şut çalıştı.

            BABA ABOBUKAR'IN İZNİ SONA ERDİ
            Babalık             sevinci yaşayan Aboubakar'ın izni sona erdi. Kamerunlu, Portekiz'e ailesinin yanına gitmişti. Aboubakar yakında çalışmalara başlayacak.

            FRANSA'DAN ŞOK EDEN GHEZZAL İDDİASI
            Beşiktaş,             Leicester'dan kiraladığı Rachid Ghezzal'ı yeni sezonda da takımda tutmak için harekete geçerken Fransa'dan şok bir iddia geldi. Fransız basınına göre Leicester, Cezayirli yıldızın bonservisini 14 milyon Euro olarak belirledi. Haberde, "Beşiktaş yeniden kiralama formülü düşünüyor" denildi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Spor Ankaragücü Çaykur Rize ile berabere kaldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)