Ankaragücü Çaykur Rize ile berabere kaldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ARDA TURAN'DAN İMALI PAYLAŞIM: PRENSLERİ İLE BAŞ BAŞA!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, Instagram hesabından önce Fatih Terim'le olan fotoğrafını paylaştı. Tecrübeli futbolcu daha sonra Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'la birlikte bir kare daha paylaştı. Hikaye notunda "Prenslerim" yazısı yer aldı. Paylaşım, sosyal medyadaki taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin Göztepe mağlubiyeti sonrası Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci'ye gönderme olarak yorumlandı. Bilindiği gibi F.Bahçeli iki yıldız için Galatasaray son dakikaya kadar transfer savaşı vermişti.