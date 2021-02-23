Ankaragücü Çaykur Rize ile berabere kaldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Başkent temsilcisi Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip Çaykur Rizespor karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Donsah ile öne geçti. İlk yarının uzatmalarında Ankaragücü Börven ile eşitlik golünü kaydetti. İlk yarı eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda iki takım da tabelayı değiştirmeyi başaramayınca puanlar paylaşıldı. Ankaragücü puanını 20'ye Rizespor ise 27'ye çıkardı.
TEKRAR İSTİYORLAR!
İstanbulspor, TFF 1. Lig'de evinde Yılport Samsunspor'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunduğunu açıkladı.
NBA'DE HARDEN ŞOV
NBA'de Brooklyn Nets, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 112-108 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Nets'te yıldız basketbolcu Harden 37 sayıyla maça damgasını vurdu.