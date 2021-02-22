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    • Spor
    • 22.02.2021 Gazete
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    Ve imza atıyor! , menajeri ile el sıkıştı

    Kurtarışlarıyla Aslan’ı ipten alan ’nın menajeri ile Yönetimi el sıkıştı. İmzalar kısa süre içinde atılacak. 34 yaşındaki kaleci maaşında da indirime gitti.

    Muslera imza atıyor
    Sakatlığını atlattıktan sonra sahalara muhteşem bir dönüş yapan kaleci , kritik deplasmanında da kurtarışlarıyla galibiyette büyük rol oynadı. Herkesin performansını öve öve bitiremediği Muslera ile ilgili taraftarları çok mutlu edecek bir haber geldi.

    MENAJERİ İLE EL SIKIŞTILAR
    Yönetim,     sezon sonunda sözleşmesi bitecek 34 yaşındaki kaleciyle 3 yıllığına anlaştı. 'a gelen Muslera'nın menajeri ile yönetim pürüzleri giderdi.



    BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI
    Resmi açıklama bu hafta yapılacak. 3 milyon 750 bin Euro kazanan Muslera yeni sözleşmeyle 2-2.5 milyon Euro arası kazanacak.

    TEKNİK EKİBE KATILACAK
    G.Saray'da 369 resmi maça çıkan Muslera adını kulübün efsaneleri arasına yazdırmayı başardı. Muslera'nın sözleşmesi bittikten sonra G.Saray teknik ekibine katılması bekleniyor.


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