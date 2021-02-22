Sakatlığını atlattıktan sonra sahalara muhteşem bir dönüş yapan Uruguaylı kaleci Muslera, kritik Alanyaspor deplasmanında da kurtarışlarıyla galibiyette büyük rol oynadı. Herkesin performansını öve öve bitiremediği Muslera ile ilgili taraftarları çok mutlu edecek bir haber geldi.
MENAJERİ İLE EL SIKIŞTILAR
Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 34 yaşındaki kaleciyle 3 yıllığına anlaştı. İstanbul'a gelen Muslera'nın menajeri Daniel Fonseca ile yönetim pürüzleri giderdi.
BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI
Resmi açıklama bu hafta yapılacak. 3 milyon 750 bin Euro kazanan Muslera yeni sözleşmeyle 2-2.5 milyon Euro arası kazanacak.
TEKNİK EKİBE KATILACAK
G.Saray'da 369 resmi maça çıkan Muslera adını kulübün efsaneleri arasına yazdırmayı başardı. Muslera'nın sözleşmesi bittikten sonra G.Saray teknik ekibine katılması bekleniyor.
MENAJERİ İLE EL SIKIŞTILAR
Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 34 yaşındaki kaleciyle 3 yıllığına anlaştı. İstanbul'a gelen Muslera'nın menajeri Daniel Fonseca ile yönetim pürüzleri giderdi.
BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI
Resmi açıklama bu hafta yapılacak. 3 milyon 750 bin Euro kazanan Muslera yeni sözleşmeyle 2-2.5 milyon Euro arası kazanacak.
TEKNİK EKİBE KATILACAK
G.Saray'da 369 resmi maça çıkan Muslera adını kulübün efsaneleri arasına yazdırmayı başardı. Muslera'nın sözleşmesi bittikten sonra G.Saray teknik ekibine katılması bekleniyor.