Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerini tek tek avlıyor, ilklere imza atıyor. Bordo-Mavililer, Süper Lig'de 7 maç üst üste kazanarak son 17 sezondaki en uzun süreli galibiyet serisini yakalarken, 16 sezon sonra da son 4 maçında kalesinde gol görmeden kazanma başarısı gösterdi.
Karadeniz Fırtınası, son olarak İstanbul deplasmanında geçen sezonun şampiyonu Başakşehir'i devirerek yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı başardı. Gaziantep FK'nın ardından bu sezon en uzun süreli yenilmeyen ikinci takım oldu.
Gaziantep FK 15, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor 9, Galatasaray ise bu sezon oynadığı son 6 maçta yenilmezlik serisi yakaladı.
GECE İLE GÜNDÜZ GİBİ FARK!
Karadeniz Fırtınası Trabzonspor, teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'nın oturmasıyla büyük bir ivme yakaladı.
DERBİ HAZIRLIKLARI START ALIYOR
Trabzonspor Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından Abdullah Avcı yönetiminde bugün başlayacak.
TRONDSEN GERİ DÖNÜYOR
Sezon başında sağ diz ön çapraz bağları kopan Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Anders Trondsen sahalara dönüyor. Tedavisini tamamlayan 25 yaşındaki yıldız bugün Abdullah Avcı ile görüşecek.