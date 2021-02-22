



Gaziantep FK 15, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor 9, Galatasaray ise bu sezon oynadığı son 6 maçta yenilmezlik serisi yakaladı.



GECE İLE GÜNDÜZ GİBİ FARK!

Karadeniz Fırtınası Trabzonspor, teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'nın oturmasıyla büyük bir ivme yakaladı.



DERBİ HAZIRLIKLARI START ALIYOR

Trabzonspor Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından Abdullah Avcı yönetiminde bugün başlayacak.



TRONDSEN GERİ DÖNÜYOR

Sezon başında sağ diz ön çapraz bağları kopan Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Anders Trondsen sahalara dönüyor. Tedavisini tamamlayan 25 yaşındaki yıldız bugün Abdullah Avcı ile görüşecek.

