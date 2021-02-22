Medvedev’i deviren Djokovic şampiyon | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

Teniste sezonun ilk Grand Slami olan Avustralya Açık'ta Novak Djokovic, Daniil Medvedev'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Korttan 7-5, 6-2 ve 6-2'lik setlerle ayrılan Djokovic, 9. kez çıktığı Avustralya Açık finalinden yine kupayla ayrıldı.
12 DEV ADAM'IN HIRVATİSTAN SINAVI
A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri son maçında bugün saat 20.00'de Hırvatistan'ı ağırlayacak. Milliler şampiyonayı garantilemişti.
G.BİRLİĞİ'NİN YILDIZI SİO HASTALIKLA BOĞUŞUYOR!
Sio'nun önemli bir hastalıkla mücadele ettiği ve durumunun tahmin edilenden kötü olduğu ifade edildi. Başkent ekibi, 32 yaşındaki oyuncunun kontrol altında olduğunu belirtti.
HAMZAOĞLU DEVRİ BİTTİ
Önceki gün Süper Lig'de evinde Konyaspor'a 2-0'dan 3-2 kaybeden Yeni malatyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. Yeni hoca arayışları başladı.
M.CİTY, ARSENAL'İ YIKTI
İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City, deplasmanda Arsenal'ı 1-0 mağlup etti. City'ye maçta 3 puanı getiren tek golü 2. dakikada Raheem Sterling kaydetti.
DERBİDE KAZANAN INTER
Serie A'nın 23. haftasında Inter, Milano derbisinde San Siro'da karşılaştığı Milan'ı 3-0 mağlup etti. Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.
12 DEV ADAM'IN HIRVATİSTAN SINAVI
A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri son maçında bugün saat 20.00'de Hırvatistan'ı ağırlayacak. Milliler şampiyonayı garantilemişti.
G.BİRLİĞİ'NİN YILDIZI SİO HASTALIKLA BOĞUŞUYOR!
Sio'nun önemli bir hastalıkla mücadele ettiği ve durumunun tahmin edilenden kötü olduğu ifade edildi. Başkent ekibi, 32 yaşındaki oyuncunun kontrol altında olduğunu belirtti.
HAMZAOĞLU DEVRİ BİTTİ
Önceki gün Süper Lig'de evinde Konyaspor'a 2-0'dan 3-2 kaybeden Yeni malatyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. Yeni hoca arayışları başladı.
M.CİTY, ARSENAL'İ YIKTI
İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City, deplasmanda Arsenal'ı 1-0 mağlup etti. City'ye maçta 3 puanı getiren tek golü 2. dakikada Raheem Sterling kaydetti.
DERBİDE KAZANAN INTER
Serie A'nın 23. haftasında Inter, Milano derbisinde San Siro'da karşılaştığı Milan'ı 3-0 mağlup etti. Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.