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    • Spor
    • 22.02.2021 Gazete
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    Medvedev’i deviren Djokovic şampiyon | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

    Teniste sezonun ilk Grand Slami olan Avustralya Açık'ta , 'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. İşte haberin detayları ve 22 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Medvedev’i deviren Djokovic şampiyon
    Teniste sezonun ilk Grand Slami olan Avustralya Açık'ta , 'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Korttan 7-5, 6-2 ve 6-2'lik setlerle ayrılan Djokovic, 9. kez çıktığı Avustralya Açık finalinden yine kupayla ayrıldı.



    12 DEV ADAM'IN HIRVATİSTAN SINAVI
    A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri son maçında bugün saat 20.00'de Hırvatistan'ı ağırlayacak. Milliler şampiyonayı garantilemişti.

    G.BİRLİĞİ'NİN YILDIZI SİO HASTALIKLA BOĞUŞUYOR!
    Sio'nun önemli bir hastalıkla mücadele ettiği ve durumunun tahmin edilenden kötü olduğu ifade edildi. Başkent ekibi, 32 yaşındaki oyuncunun kontrol altında olduğunu belirtti.

    HAMZAOĞLU DEVRİ BİTTİ
    Önceki gün 'de evinde 'a 2-0'dan 3-2 kaybeden 'da teknik direktör ile yollar ayrıldı. Yeni hoca arayışları başladı.

    M.CİTY, ARSENAL'İ YIKTI
    İngiltere Premier Lig'de lider , deplasmanda 'ı 1-0 mağlup etti. City'ye maçta 3 puanı getiren tek golü 2. dakikada kaydetti.

    DERBİDE KAZANAN INTER
    Serie A'nın 23. haftasında Inter, Milano derbisinde San Siro'da karşılaştığı Milan'ı 3-0 mağlup etti. Milan'da milli futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

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    Haberler Spor Medvedev’i deviren Djokovic şampiyon | Yurttan ve dünyadan spor gündemi