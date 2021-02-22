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    • Spor
    • 22.02.2021 Gazete
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    son 4 sezonun rekorunu kırdı

    Deplasmanlarda bu sezon 27 puan toplayan şampiyon olduğu sezonları bile geride bıraktı. Son 4 sezonun rekorunu kırdı. İşte haberin detayları ve 22 Şubat tarihli 'nden sizler için derlediğimiz Galatasaray haberleri...

    Rekor saray
    G.Saray'dan rekor… Deplasmanlarda 27 puan toplayan Sarı-Kırmızılılar, bu alanda son 4 sezonun rekorunu kırdı ve 2016-2017 sezonundan itibaren dış sahada en fazla puan topladığı sezona ulaştı. Cimbom, bu sezon Anadolu'daki tek puan kaybını ise Konya'da yaşadı. G.Saray, 'in cezalı olduğu ve birçok önemli yıldızından yoksun çıktığı maçı 4-3 kaybetti.

    TAYLAN SEFERBERLİĞİ
    G.Saray'da bu sezon müthiş performans gösteren Taylan'ı İtalyanlar izliyor. Sarı-Kırmızılı yönetim takımın en az kazanan isimlerinden olan Taylan'la yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti.

    KIRIK KABURGA İLE OYNADI!
    Ömer Bayram, 'ın 1-0 kazandığı deplasmanında kırık kaburga ile oynadı. 29 yaşındaki oyuncunun kaburga bölgesine maç öncesinde bandaj sarıldı.



    FLORYA'DA MİNİK ASLAN!
    Galatasaray'ın yıldız oyuncusu dünkü idmana oğlu Hamza ile birlikte çıktı. Bu arada coronavirüsü atlatan golcü oyuncu takımla birlikte çalışmalara başladı.


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