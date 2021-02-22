G.Saray'dan rekor… Deplasmanlarda 27 puan toplayan Sarı-Kırmızılılar, bu alanda son 4 sezonun rekorunu kırdı ve 2016-2017 sezonundan itibaren dış sahada en fazla puan topladığı sezona ulaştı. Cimbom, bu sezon Anadolu'daki tek puan kaybını ise Konya'da yaşadı. G.Saray, Fatih Terim'in cezalı olduğu ve birçok önemli yıldızından yoksun çıktığı maçı 4-3 kaybetti.
TAYLAN SEFERBERLİĞİ
G.Saray'da bu sezon müthiş performans gösteren Taylan'ı İtalyanlar izliyor. Sarı-Kırmızılı yönetim takımın en az kazanan isimlerinden olan Taylan'la yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti.
KIRIK KABURGA İLE OYNADI!
Ömer Bayram, Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Aytemiz Alanyaspor deplasmanında kırık kaburga ile oynadı. 29 yaşındaki oyuncunun kaburga bölgesine maç öncesinde bandaj sarıldı.
FLORYA'DA MİNİK ASLAN!
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Arda Turan dünkü idmana oğlu Hamza ile birlikte çıktı. Bu arada coronavirüsü atlatan golcü oyuncu Halil Dervişoğlu takımla birlikte çalışmalara başladı.
TAYLAN SEFERBERLİĞİ
G.Saray'da bu sezon müthiş performans gösteren Taylan'ı İtalyanlar izliyor. Sarı-Kırmızılı yönetim takımın en az kazanan isimlerinden olan Taylan'la yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti.
KIRIK KABURGA İLE OYNADI!
Ömer Bayram, Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Aytemiz Alanyaspor deplasmanında kırık kaburga ile oynadı. 29 yaşındaki oyuncunun kaburga bölgesine maç öncesinde bandaj sarıldı.
FLORYA'DA MİNİK ASLAN!
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Arda Turan dünkü idmana oğlu Hamza ile birlikte çıktı. Bu arada coronavirüsü atlatan golcü oyuncu Halil Dervişoğlu takımla birlikte çalışmalara başladı.