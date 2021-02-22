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    • 22.02.2021 16:17
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    • 22.02.2021 16:17
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    Belhanda'nın sözleşmesine freni

    Süper Lig'de ara transfer döneminde kadrosuna Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin, Henry Onyekuru ve gibi yıldız isimleri katan liderliğe oturdu. Sarı-kırmızılı ekipte Gedson Fernandes yarım sezonluğuna kadroya katılırken, Fernandes'in uyumu sonrası sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Belhanda ile ilgili yeni sözleşme görüşmelerinin beklemeye alındığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Belhanda'nın sözleşmesine Fernandes freni

    Galatasaray'ın ara transfer döneminde yarım sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığı Portekizli Gedson Fernandes, Sarı-Kırmızılı yönetimin iç transferdeki stratejisini de belirleyecek.



    Kış transfer döneminin son gününde Benfica'dan yarım sezonluğuna kiralanan Gedson Fernandes, kısa süre içinde Sarı-Kırmızılı kulüpte ilk 11'e girmeyi başardı.



    Teknik direktörü Fatih Terim'in gözüne giren Portekizli orta saha oyuncusu, Cimbom'un 10 numarası Younes Belhanda'yı gelişi ile birlikte kulübede bıraktı.



        Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Belhanda ile yeni kontrat imzalamaya sıcak bakan Sarı-Kırmızılı yönetimin, Gedson'un takıma katılması sonrası ise Faslı oyuncu için bekleme kararı aldığı ortaya çıktı.



        Sezon sonunda öncelikle Gedson Fernandes'i takımda tutmaya çalışacak olan Galatasaray yönetiminin, Portekizli orta saha oyuncusu ile tekrar anlaşılamaması durumunda Belhanda ile sözleşme uzatacağı konuşuluyor.



        Bonservisi Benfica'da bulunan Gedson Fernandes'i Galatasaray en az 1 sezon daha kiralık olarak kadrosunda tutmak istiyor.

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            İstanbul'daki yoğun kar yağışından kaçan ve Antalya'da üç günlük mini bir kamp yapan Galatasaray, 26 futbolcusuyla çalışmalara gitmiş, son günde de Alanya'ya geçmişti. Karşılaşmadan zaferle ayrılan ve İstanbul'a dönüşte büyük mutluluk yaşayan sarı-kırmızılı kafile, sevinçlerini "Aile fotoğrafı" ile belgelerken, bu fotoğrafta Younes Belhanda'nın yer almaması dikkat çekti.
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