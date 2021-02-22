Galatasaray'ın ara transfer döneminde yarım sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığı Portekizli Gedson Fernandes, Sarı-Kırmızılı yönetimin iç transferdeki stratejisini de belirleyecek.
Kış transfer döneminin son gününde Benfica'dan yarım sezonluğuna kiralanan Gedson Fernandes, kısa süre içinde Sarı-Kırmızılı kulüpte ilk 11'e girmeyi başardı.
Teknik direktörü Fatih Terim'in gözüne giren Portekizli orta saha oyuncusu, Cimbom'un 10 numarası Younes Belhanda'yı gelişi ile birlikte kulübede bıraktı.