Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuluşu olan beIN Sports ve Fenerbahçe arasındaki gerilim tırmanıyor... Katar merkezli kuruluş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un beIN Sports karşıtı politikalarından ötürü dava açma kararı aldı.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Yayıncı kuruluşun avukatları, önümüzdeki 24 saat içinde Türkiye'deki fikri mülkiyet mahkemelerine başvuracak.
beIN MEDYA'DAN AÇIKLAMA: HER TÜRLÜ YASAL İŞLEMİ YAPACAĞIZ
Bir beIN Medya Group sözcüsü ise konuyla alakalı, "Haklarımızı korumak için gereken her türlü yasal işlemi yapacağız. Daha önce de gösterdiğimiz gibi, fikri mülkiyetin korunmasında tavizsiz bir yaklaşım benimsiyoruz, bunun tek sebebi futbolun ekonomik temeli olması." ifadelerini kullandı.
"FİKRİ MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ..."
Maç öncesi ve sonrasında verilen röportajlarda futbolcuların 'beFair' yazan tişörtler giymeleri, saha içi reklam panolarında kurum karşıtı benzer yazılar yazılması üzerine şirket, Ali Koç'a "fikri mülkiyet hakkının ihlali" gerekçesiyle dava açma kararı aldı.
Haberde Fenerbahçe'nin Beinsports'a bir "halkla ilişkiler savaşı" başlattığı belirtilirken Beinsports avukatlarının da İstanbul'daki ilgili mahkemeye 24 saat içinde gerekli evrakları sunacağı belirtildi.