



HANDE SÜMERTAŞ VE KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT...

Taraflar arasındaki gerginlik ilk olarak, geçtiğimiz yıllarda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e en yakın isimlerden biri olan Hande Sümertaş'ın beklenmedik şekilde görevinden ayrılarak Beinsports'a geçmesiyle başlamıştı.



Fenerbahçe Kulübü, VAR görüntülerinin Beinsports tarafından Hande Sümertaş'ın talepleri doğrultusunda manipüle edildiğini iddia ediyordu. Bu tartışmalar arasında yayıncının taraftar tezahüratı yayın seçeneğinde Fenerbahçe'ye küfür edilen bir tezahüratın yayınlanması ve kurumun özür mesajının saat 19.05'e denk getirilmesi Fenerbahçe'nin tepkisinin daha da büyümesine sebep olmuş ve bu olayın ardından Sarı Lacivertliler, tepkiyi saha içine taşımışlardı.