Spor Toto Süper Lig'de haftalardır son sıradan kurtulamayan Yukatel Denizlispor, kendisi gibi düşme hattındaki Gençlerbirliği'ni kritik 90 dakikada ağırlıyor.







İLK 11'LER

Denizlispor: Cenk, Özer, Leismann, Mustafa Yumlu, Ben Mohamed, Murawski, Diskerud, Recep Niyaz, Mesanovic, Sagal, Rodallega

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan, Arda, Zargo, Polomat, Soner, Piris, Candeias, Furman, Ayite, Sandro

ARALARINDAKİ 65'İNCİ KARŞILAŞMA

Kümede kalma savaşında önemli kozlarını oynayan iki ekipten kurtuluş hattının 7 puan gerisindeki Denizlispor 24 maçta 18 puan toplarken, Gençlerbirliği 23 maçta 20 puan aldı. İki ekip tarihlerindeki 65'inci karşılaşmaya çıkacak. Şimdiye kadar oynanan karşılaşmalarda 25 kez kazanan taraf Denizlispor olurken, Gençlerbirliği 23 maçta sahadan 3 puanla ayrıldı. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada yeşil-siyahlı ekip, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

16:00'da başlayan Denizlispor - Gençlerbirliği'ni maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.