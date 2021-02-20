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    • 20.02.2021 15:44
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    Ünlü gazeteci duyurmuştu... İşte 'nın peşindeki kulüpler

    Ünlü gazeteci 'nin, ’yla ilgili iddiası gündemi bomba gibi düştü. Palmeri, 3 İtalyan kulübünün yıldız futbolcuyu transfer etmek istediğini söyledi. TAKVİM, Taylan’ın peşindeki bu kulüpleri açıklıyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İşte Taylan Antalyalı'nın peşindeki kulüpler

    Alınan bilgilere göre , ve yaklaşık 3 aydır genç yıldızı yakından takip ediyor. Şu ana kadar 3 kulübün de 'la herhangi bir resmi temas sağlamadığı ancak Taylan'ın menajeriyle görüşme yapıldığı belirlendi.

    Ancak sezon sonunda 3 kulüpten de teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    Sarı-Kırmızılı takımla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu geçen sezon başında Erzurumspor'dan bedelsiz olarak transfer edildi. Bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan 26 yaşındaki Taylan 2.5 milyon liralık garanti ücretiyle takımın en az kazanan isimlerinden birisi.

    Galatasaray yönetiminin Avrupa kulüplerinin ilgisi sonrası genç yıldızın sözleşmesini revize ederek yenilemeyi planlıyor.

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    Haberler Spor Ünlü İtalyan gazeteci duyurmuştu... İşte Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın peşindeki kulüpler