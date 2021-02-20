Alınan bilgilere göre Lazio, Atalanta ve Fiorentina yaklaşık 3 aydır genç yıldızı yakından takip ediyor. Şu ana kadar 3 kulübün de Galatasaray'la herhangi bir resmi temas sağlamadığı ancak Taylan'ın menajeriyle görüşme yapıldığı belirlendi.

Ancak sezon sonunda 3 kulüpten de teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.





Sarı-Kırmızılı takımla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu geçen sezon başında Erzurumspor'dan bedelsiz olarak transfer edildi. Bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan 26 yaşındaki Taylan 2.5 milyon liralık garanti ücretiyle takımın en az kazanan isimlerinden birisi.

Galatasaray yönetiminin Avrupa kulüplerinin ilgisi sonrası genç yıldızın sözleşmesini revize ederek yenilemeyi planlıyor.