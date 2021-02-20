Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçın ilk 11'inde yer alan Umut Bulut, tarihe geçti.

504. MAÇINA ÇIKTI

Geçen hafta takımının Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında forma giyerek Oğuz Çetin'in 503 maçlık rekorunu egale eden 37 yaşındaki futbolcu, 504. kez sahaya çıkarak Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu unvanını elde etti.