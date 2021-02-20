LİSELİ KAĞAN'DAN KRİTİK KURTARIŞ

Lise son sınıf öğrencisi olan Trabzonsporlu 18 Kağan Moradaoğlu, Bordo-Mavililer'deki ilk üç kaleci Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un yokluğunda, Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımının kalesini korudu. Maç içinde kendisine pek iş düşmeyen 18 yaşındaki Kağan, duraklama anlarında Gulbrandsen'in şutunda çok kritik bir kurtarışa imza attı ve galibiyette önemli bir rol oynadı. Sol bekte oynayan genç Faruk Can da performansıyla alkış aldı.