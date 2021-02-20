Trabzonspor Başakşehir'i deplasmanında yıktı: 1-0. 24. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ekuban'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yunus Mallı, kaleci Mert'ten topu kurtardı. Açısı daralan Yunus'un havalandırdığı topa Bakasetas'tan önce Duarte kafayı vurarak uzaklaştırdı.
DUARTE ADETA DUVAR ÖRDÜ!
60'ta Rafael'in ortasında Demba Ba'dan önce kaleci Kağan topa sahip olarak tehlikeyi önledi... 62'de Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas ceza sahası içinde müsait pozisyonda topa vuracakken araya Duarte araya girdi.
KAĞAN GOLE İZİN VERMEDİ
79'da Yusuf ceza sahasına girdi ve şık vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1. 86'da Yusuf'un şutunu kale çizgisinden çıkardılar. Ardından Bakasetas'ın şutunu da yine kale önünde engellediler. Maçın son dakikasında Kağan müthiş bir kurtarışa imza attı.