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    • Spor
    • 20.02.2021 Gazete
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    Başakşehir’i ile yıktı: Fırtına 7'de 7 yaptı zirve takibini sürdürdü

    'in 26. haftasında deplasmanda 'i 'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Öte yandan Medipol Başakşehir'de , 90+5. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

    Sarı Fırtına

    Trabzonspor Başakşehir'i deplasmanında yıktı: 1-0. 24. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ekuban'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yunus Mallı, kaleci Mert'ten topu kurtardı. Açısı daralan Yunus'un havalandırdığı topa Bakasetas'tan önce Duarte kafayı vurarak uzaklaştırdı.

    DUARTE ADETA DUVAR ÖRDÜ!
    60'ta Rafael'in ortasında Demba Ba'dan önce kaleci Kağan topa sahip olarak tehlikeyi önledi... 62'de Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas ceza sahası içinde müsait pozisyonda topa vuracakken araya Duarte araya girdi.

    KAĞAN GOLE İZİN VERMEDİ
    79'da Yusuf ceza sahasına girdi ve şık vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1. 86'da Yusuf'un şutunu kale çizgisinden çıkardılar. Ardından Bakasetas'ın şutunu da yine kale önünde engellediler. Maçın son dakikasında Kağan müthiş bir kurtarışa imza attı.

        OYUNU GELİŞTİRMEYE BAKIYORUM!
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir galibiyetinden sonra açıklamalarda bulundu. Zor bir maçı kayıpsız geçtiklerini söyleyen Avcı, şunları kaydetti: "Oyunun büyük bölümünü topa sahip olarak ve doğru organizasyonlar yaparak oynamak önemliydi. Golü attıktan sonra rakip üstümüze fazla geldi. Kağan'ın kurtardığı pozisyon dışında pozisyon vermedik. 7 hafta üst üste kazandık ama buna hiç bakmıyorum. Oyunu geliştirmeye bakıyorum." diye konuştu.

        LİSELİ KAĞAN'DAN KRİTİK KURTARIŞ
        Lise son sınıf öğrencisi olan Trabzonsporlu 18 Kağan Moradaoğlu, Bordo-Mavililer'deki ilk üç kaleci Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un yokluğunda, Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımının kalesini korudu. Maç içinde kendisine pek iş düşmeyen 18 yaşındaki Kağan, duraklama anlarında Gulbrandsen'in şutunda çok kritik bir kurtarışa imza attı ve galibiyette önemli bir rol oynadı. Sol bekte oynayan genç Faruk Can da performansıyla alkış aldı.
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        Haberler Spor Trabzonspor Başakşehir’i Yusuf Sarı ile yıktı: Fırtına 7'de 7 yaptı zirve takibini sürdürdü