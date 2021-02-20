12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'na katılım için Hollanda'nın Hırvatistan karşısında kazanmasını bekleyecek. Öte yandan Türkiye, son maçında Hırvatistan'a mağlup olursa da, Hollanda'nın İsveç'i yenmesiyle şampiyonaya gidebilecek.

BİRİNCİ PERİYOT SONUCU: TÜRKİYE 18-17 İSVEÇ



İLK YARI SONUCU: TÜRKİYE 39-35 İSVEÇ



ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU: TÜRKİYE 62-57 İSVEÇ