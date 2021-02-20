FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı ile İsveç kozlarını paylaştı.
Akatlar Salonu'nda oynanan mücadeleyi 88-80 kazanan milli takım, turnuvaya direkt katılım için gereken 13 sayılık farkı atamadığı için bileti garantileyemedi.
AVRUPA ŞAMPİYONASI İÇİN BU ŞARTLARIN OLUŞMASINI BEKLEYECEĞİZ
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'na katılım için Hollanda'nın Hırvatistan karşısında kazanmasını bekleyecek. Öte yandan Türkiye, son maçında Hırvatistan'a mağlup olursa da, Hollanda'nın İsveç'i yenmesiyle şampiyonaya gidebilecek.
BİRİNCİ PERİYOT SONUCU: TÜRKİYE 18-17 İSVEÇ
İLK YARI SONUCU: TÜRKİYE 39-35 İSVEÇ
ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU: TÜRKİYE 62-57 İSVEÇ