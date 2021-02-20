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    • Spor
    • 20.02.2021 Gazete
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    'ı ısrarla istiyor: Ocak'ta olmadı Haziran'da gelecek

    hem sezon başı hem devre arası ’ın transferi için yoğun çaba harcadı ancak başarılı olamadı. Yönetim son olarak ara transferde görüştüğü milli futbolcu ile her konuda anlaşmasına rağmen kulübünden vize çıkmadı.

    Ocak'ta olmadı Haziran'da gelecek

    Galatasaray hem sezon başı hem devre arası Kaan Ayhan'ın transferi için yoğun çaba harcadı ancak başarılı olamadı. Yönetim son olarak ara transferde görüştüğü milli futbolcu ile her konuda anlaşmasına rağmen Sassuolo kulübünden vize çıkmadı.

    TERİM "MUTLAKA ALINSIN" DEDİ
    Cimbom tüm bu yaşananlara rağmen Kaan'dan vazgeçmedi. Teknik direktör Fatih Terim'in mutlaka kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcu için yeni sezon öncesi bir daha hamle yapılacak.

    ELİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLACAK
    UEFA ile yaptığı anlaşmada "sattığın kadar al" kısıtlaması sezon sonu biteceği için transferde eli daha güçlü olacak olan yönetim, Kaan Ayhan'ı kiralık ya da bonservisiyle kadrosuna katacak.
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    Haberler Spor Fatih Terim Kaan Ayhan'ı ısrarla istiyor: Ocak'ta olmadı Haziran'da gelecek