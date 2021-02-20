TERİM "MUTLAKA ALINSIN" DEDİ

Cimbom tüm bu yaşananlara rağmen Kaan'dan vazgeçmedi. Teknik direktör Fatih Terim'in mutlaka kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcu için yeni sezon öncesi bir daha hamle yapılacak.

ELİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLACAK

UEFA ile yaptığı anlaşmada "sattığın kadar al" kısıtlaması sezon sonu biteceği için transferde eli daha güçlü olacak olan yönetim, Kaan Ayhan'ı kiralık ya da bonservisiyle kadrosuna katacak.