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    • Spor
    • 20.02.2021 Gazete
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    Başkan ’nın açılışına canlı bağlantı ile katıldı

    ve 'un maçlarını oynayabileceği dün hizmete girdi. 33 bin seyirci kapasiteli stadyumun açılış törenine canlı bağlantı ile katılan Başkan , "Gençlerimize sunduğumuz imkanların kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz. Yeni Adana Stadı bizim vizyonumuzun en güzel örneğidir" dedi.

    Bu statlar vizyonumuz

    Adanaspor ve 'un maçlarını oynayabileceği Yeni Adana Stadı dün hizmete girdi. 33 bin seyirci kapasiteli stadyumun açılış törenine canlı bağlantı ile katılan Başkan , "Gençlerimize sunduğumuz imkanların kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz.

    bizim vizyonumuzun en güzel örneğidir" dedi.

    Başkan Erdoğan ayrıca, "Son 18 yılda ülkemizin spor alt yapısını baştan aşağı yeniledik. Şimdiye kadar ülke genelinde 32 stadyumu tamamladık, 10 stadyumun yapımı, 4 tanesinin de proje ve ihale süreci devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    DEMİRSPOR KÖTÜ BAŞLADI
    Yeni Adana Stadı'nda dün oynanan ilk maçta Altay, Adana Demirspor'u 2-1 yendi.

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    Haberler Spor Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yeni Adana Stadı’nın açılışına canlı bağlantı ile katıldı