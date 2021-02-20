Adanaspor ve Adana Demirspor'un maçlarını oynayabileceği Yeni Adana Stadı dün hizmete girdi. 33 bin seyirci kapasiteli stadyumun açılış törenine canlı bağlantı ile katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerimize sunduğumuz imkanların kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz.

Yeni Adana Stadı bizim vizyonumuzun en güzel örneğidir" dedi.

Başkan Erdoğan ayrıca, "Son 18 yılda ülkemizin spor alt yapısını baştan aşağı yeniledik. Şimdiye kadar ülke genelinde 32 stadyumu tamamladık, 10 stadyumun yapımı, 4 tanesinin de proje ve ihale süreci devam ediyor." ifadelerini kullandı.

DEMİRSPOR KÖTÜ BAŞLADI

Yeni Adana Stadı'nda dün oynanan ilk maçta Altay, Adana Demirspor'u 2-1 yendi.