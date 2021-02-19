TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 377 gün aradan sonra ilk kez galibiyetle tanıştı.
Evinde Bandırmaspor'u 2-1'lik skorla yenen Eskişehirspor galibiyet hasretine son verdi. Maç sonrası takımda büyük coşku yaşandı.
Eskişehirspor, son olarak geçen sezonun 21'nci haftasında Altınordu'yu 3-0 mağlup etmişti.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan İbrahim Halil'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
31. dakikada Halilovic'in ortasında altı pas üzerinde topa dokunan Pote, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
49. dakikada penaltı vuruşu kazanan Eskişehirspor'da topun başına geçen Bedirhan, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1