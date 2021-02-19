Kağan Moradaoğlu kimdir? Trabzonspor kalecisi Kağan Moradaoğlu kim, kaç yaşında?

Kağan Moradaoğlu kimdir? Trabzonspor kalecisi Kağan Moradaoğlu kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor. Genç file bekçisi ilk Süper Lig maçına çıkacak ve Başakşehir karşısında Trabzonspor'un kalesini koruyacak. Bordo mavili taraftarlar da Kağan Moradaoğlu kimdir sorusunun cevabını merak ediyor.
KAĞAN MORADAOĞLU KİMDİR?
Kağan Moradaoğlu 10 Ocak 2003 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi.
Doğduğu şehrin takımı Trabzonspor'un altyapısında futbola adım atan Kağan Moradaoğlu, takımının U16 ve U17 kategorilerinde forma giydi.
Buradaki performansıyla beğeni kazanan Kağan Moradaoğlu, U14 ve U17 Milli Takım kadrolarına da çağırıldı.
2003 doğumlu genç kaleci Kağan Moradaoğlu son olarak Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. 4 Şubat 2019 tarihinde başlayan sözleşme, 31 Mayıs 2021 yılına kadar geçerli olacak.