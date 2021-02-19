Kağan Moradaoğlu kimdir? Trabzonspor kalecisi Kağan Moradaoğlu kim, kaç yaşında?

Kağan Moradaoğlu kimdir? Trabzonspor kalecisi Kağan Moradaoğlu kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor. Genç file bekçisi ilk Süper Lig maçına çıkacak ve Başakşehir karşısında Trabzonspor'un kalesini koruyacak. Bordo mavili taraftarlar da Kağan Moradaoğlu kimdir sorusunun cevabını merak ediyor.