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    • Spor
    • 18.02.2021 Gazete
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    İşte Kartal’ın planı: Yönetim, ile masaya oturuyor

    'ın sezon başında sezon başı ’dan kiraladığı ’i takımda tutmak adına atağa kalktı. Bu transfer için yol haritasını belirleyen lı yönetim, performansı büyük alkış alan Fransız sağ bek için kulübüyle kısa sürede masaya oturacak.

    İşte Kartal’ın Rosier planı

    Beşiktaş'ın sezon başında sezon başı Sporting Lizbon'dan kiraladığı Valentin Rosier'i takımda tutmak adına atağa kalktı. Bu transfer için yol haritasını belirleyen Siyah-Beyazlı yönetim, performansı büyük alkış alan Fransız sağ bek için Portekiz kulübüyle kısa sürede masaya oturacak.

    YALÇIN KALMASINI ÇOK İSTİYOR
    Teknik direktör Sergen Yalçın'ın mutlaka takımda kalmasını istediği Rosier için Beşiktaş yönetiminin ilk olarak Portekiz kulübüne 1 yıllık daha kiralama teklifi sunacağı öğrenildi.

    MALİYETİ DÜŞÜNMEYİ HEDEFLİYOR
    Bunun     nedeni ise Rosier'in piyasa değerinin 4.5 milyon Euro olması. Ekonomik sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlılar böylelikle Rosier'den düşük bir maliyetle 1 sezon daha faydalanmayı planlıyor.

    ROSİER KOZ OLARAK KULLANILACAK!
    Eğer bu hedefe ulaşılamazsa bu kez de 24 yaşındaki sağ bek için bonservis pazarlıkları başlayacak. Yönetim, Rosier'in Beşiktaş'ta oynama isteğini pazarlıklarda avantaja çevirmeyi düşünüyor.
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    Haberler Spor İşte Kartal’ın Valentin Rosier planı: Yönetim, Sporting Lizbon ile masaya oturuyor