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    • 18.02.2021 17:08
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    'dan ile iş birliği! Resmen yayınlandı

    Süper Lig'de zirvede bulunan sarı-kırmızılı ekip, kulübe ek kaynak yaratmak içinde çalışmalarına devam ediyor. Pandemi nedeniyle azalan gelirleri sponsorluk anlaşmalarıyla telafi etmek isteyen , Chrome için taraftar eklentisi geliştirdi.

    Galatasaray'dan Google ile iş birliği! Resmen yayınlandı

    Süper Lig'de zirvede bulunan sarı-kırmızılı ekip, kulübe ek kaynak yaratmak içinde çalışmalarına devam ediyor. Pandemi nedeniyle azalan gelirleri sponsorluk anlaşmalarıyla telafi etmek isteyen , Chrome için taraftar eklentisi geliştirdi.

    İşte sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama
    Kalbi her saniye Galatasaray ile atan şanlı taraftarımız artık internet dünyasını da sarı-kırmızıya çevirecek.

    Taraftarlarımız için özel olarak tasarlanan Google Chrome Galatasaray resmi anasayfa eklentisini bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
    Google Chrome Web Mağazası'ndan kolayca indireceğiniz Google Chrome Galatasaray eklentisi ile hem kulübümüze maddi destek olacaksınız hem de bu uygulama ile özel bir tarayıcı temasına sahip olacaksınız. Galatasaray Chrome eklentisi sayesinde artık arama ekranınız da sarı-kırmızı olacak.
    Galatasaray Chrome eklentisini Windows veya MacOS için indirip kulübümüze destek verebilirsin.

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    Haberler Spor Galatasaray'dan Google ile iş birliği! Resmen yayınlandı