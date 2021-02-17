Süper Lig'de aldığı seri galibiyetlerle zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya indiren Trabzonspor'da Covid-19 şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde 4 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Trabzonspor, dün de 2 futbolcu ve 1 personelinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Bordo-Mavili takımda toplamda 6 futbolcu corona virüs nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Bordo-Mavililer bir sonraki maçta ise Fenerbahçe ile karşılaşacak. Covid- 19'a yakalanan futbolcular testleri negatife dönmezse Fenerbahçe derbisinde de forma giyemeyecekler. Ancak Trabzonspor'da sıkıntı bu kadarla da değil. Takımda yeni vakaların çıkmasından endişeleniyor. Eğer yeni vakalara rastlanırsa kadro kurmakta ciddi problem yaşanabilir.
KALE KAĞAN'A EMANET
Trabzonspor'da 6 Covid-19 vakası, 3 sakatlık ve 1 de kart cezası nedeniyle toplam 10 futbolcu Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Trondsen, Abdulkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak sakat. Son haftaların formda ismi Nwakaeme ise kırmızı kart cezalısı. Bordo-Mavili takımda kaleyi 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu'nun koruması bekleniyor.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Bir yandan Covid-19 vakaları bir yandan da sakatlıklarla uğraşan Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Abdullah Avcı yönetiminde 1 saat 20 dakika süren idman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Başakşehir maçının hazırlıkları bugün de devam edecek.
Bordo-Mavililer bir sonraki maçta ise Fenerbahçe ile karşılaşacak. Covid- 19'a yakalanan futbolcular testleri negatife dönmezse Fenerbahçe derbisinde de forma giyemeyecekler. Ancak Trabzonspor'da sıkıntı bu kadarla da değil. Takımda yeni vakaların çıkmasından endişeleniyor. Eğer yeni vakalara rastlanırsa kadro kurmakta ciddi problem yaşanabilir.
KALE KAĞAN'A EMANET
Trabzonspor'da 6 Covid-19 vakası, 3 sakatlık ve 1 de kart cezası nedeniyle toplam 10 futbolcu Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Trondsen, Abdulkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak sakat. Son haftaların formda ismi Nwakaeme ise kırmızı kart cezalısı. Bordo-Mavili takımda kaleyi 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu'nun koruması bekleniyor.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Bir yandan Covid-19 vakaları bir yandan da sakatlıklarla uğraşan Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Abdullah Avcı yönetiminde 1 saat 20 dakika süren idman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Başakşehir maçının hazırlıkları bugün de devam edecek.