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    • Spor
    • 17.02.2021 Gazete
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    ’da Covid-19 paniği! Pozitif vaka sayısı 6 oldu...

    Geçtiğimiz günlerde 4 futbolcusu Covid-19’a yakalanan , dün de 2 futbolcu ve 1 personelin daha testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bordo- Mavili kulüpte pozitif vaka sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

    Trabzon’da Covid-19 paniği
    Süper Lig'de aldığı seri galibiyetlerle zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya indiren 'da Covid-19 şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde 4 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Trabzonspor, dün de 2 futbolcu ve 1 personelinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Bordo-Mavili takımda toplamda 6 futbolcu corona virüs nedeniyle maçında forma giyemeyecek.

    Bordo-Mavililer bir sonraki maçta ise ile karşılaşacak. Covid- 19'a yakalanan futbolcular testleri negatife dönmezse Fenerbahçe derbisinde de forma giyemeyecekler. Ancak Trabzonspor'da sıkıntı bu kadarla da değil. Takımda yeni vakaların çıkmasından endişeleniyor. Eğer yeni vakalara rastlanırsa kadro kurmakta ciddi problem yaşanabilir.



    KALE KAĞAN'A EMANET
    Trabzonspor'da 6 Covid-19 vakası, 3 sakatlık ve 1 de kart cezası nedeniyle toplam 10 futbolcu Medipol maçında forma giyemeyecek. , Abdulkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak sakat. Son haftaların formda ismi ise kırmızı kart cezalısı. Bordo-Mavili takımda kaleyi 18 yaşındaki 'nun koruması bekleniyor.

    HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
    Bir yandan Covid-19 vakaları bir yandan da sakatlıklarla uğraşan Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına dün de devam etti. yönetiminde 1 saat 20 dakika süren idman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Başakşehir maçının hazırlıkları bugün de devam edecek.


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