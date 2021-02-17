Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bakasetas'ın transferiyle ilgili olarak Yunan basınında gazzetta.gr'ye açıklamalarda bulundu.
Ağaoğlu, Bakasetas için "Onun için yaptığımız mücadelenin karşılığını veriyor" dedi. Ahmet Ağaoğlu, "Bakasetas sadece iyi bir futbolcu değil, aynı zamanda ahlaki değerleri olan çok iyi bir karakter ve profesyonel. Bakasetas'ı almak için çok mücadele ettik. Bir gecede Alanya'ya gittim. Müzakereler zordu ama en nihayetinde sabah 04.30'da şafakta Trabzon'a dönmek için onu uçağa bindirmeyi başardım" ifadesini kullandı.
Ağaoğlu, Bakasetas için "Onun için yaptığımız mücadelenin karşılığını veriyor" dedi. Ahmet Ağaoğlu, "Bakasetas sadece iyi bir futbolcu değil, aynı zamanda ahlaki değerleri olan çok iyi bir karakter ve profesyonel. Bakasetas'ı almak için çok mücadele ettik. Bir gecede Alanya'ya gittim. Müzakereler zordu ama en nihayetinde sabah 04.30'da şafakta Trabzon'a dönmek için onu uçağa bindirmeyi başardım" ifadesini kullandı.