Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.02.2021 Gazete
    ABONE OL

    spor Başkanı : Bakasetas karşılığını veriyor

    spor Başkanı , Bakasetas'ın transferiyle ilgili olarak basınına açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, “Bakasetas, onun için yaptığımız mücadelenin karşılığını veriyor” dedi.

    Bakasetas karşılığını veriyor
    Trabzonspor Başkanı , Bakasetas'ın transferiyle ilgili olarak basınında gazzetta.gr'ye açıklamalarda bulundu.

    Ağaoğlu, Bakasetas için "Onun için yaptığımız mücadelenin karşılığını veriyor" dedi. Ahmet Ağaoğlu, "Bakasetas sadece iyi bir futbolcu değil, aynı zamanda ahlaki değerleri olan çok iyi bir karakter ve profesyonel. Bakasetas'ı almak için çok mücadele ettik. Bir gecede Alanya'ya gittim. Müzakereler zordu ama en nihayetinde sabah 04.30'da şafakta Trabzon'a dönmek için onu uçağa bindirmeyi başardım" ifadesini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Bakasetas karşılığını veriyor