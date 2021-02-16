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    • Spor
    • 16.02.2021 Gazete
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    hakemleri bombaladı: Bırakın sahada oynansın

    Teknik Direktörü galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada hakem kararları ve sistemini eleştirdi. Yalçın, “Hakemleri çok fazla eleştiriyormuşum. Son maçlarımızda yapılan hatalara bakılırsa neden konuştuğumuzu anlarlar” dedi.

    Bırakın sahada oynansın

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Gençlerbirliği galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada hakem kararları ve VAR sistemini eleştirdi. Yalçın, "Hakemleri çok fazla eleştiriyormuşum. Son maçlarımızda yapılan hatalara bakılırsa neden konuştuğumuzu anlarlar" dedi.

    ÇAY-KAHVE İÇMEYİ BIRAKSINLAR
    Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı: Bize penaltılar verilmesin, puan kaybedelim ve kupadan elenelim. Bu mu olsun? Böyle olmayacak. VAR'da çay kahve içmeyi bıraksınlar.

    KADERİMİZLE OYNAMASINLAR
    Bizim geleceğimizle oynuyorlar. Buna müsade etmeyiz. Bıraksınlar maçlar sahada oynansın. VAR'daki arkadaşlar dikkat etsinler. Bizim kaderimizle oynamasınlar.

        CENK: ŞAMPİYON YAPMAYA GELDİM
        Maçın ardından konuşan Cenk Tosun, "Asla veda etmedim. Instagramda yazmıştım. Yuvama döndüm. Burası bana iyi geldi. Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim" dedi.

        SOL BEKTE DORUKHAN SÜRPRİZİ
        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rıdvan'ın sakat, N'Sakala'nın da cezalı olduğu haftada sol bekte Dorukhan Toköz'ü oynattı. Vida ve Montero'nun ylokluğunda da stoperde Necip Uysal forma giydi.
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        Haberler Spor Sergen Yalçın hakemleri bombaladı: Bırakın sahada oynansın