Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Gençlerbirliği galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada hakem kararları ve VAR sistemini eleştirdi. Yalçın, "Hakemleri çok fazla eleştiriyormuşum. Son maçlarımızda yapılan hatalara bakılırsa neden konuştuğumuzu anlarlar" dedi.
ÇAY-KAHVE İÇMEYİ BIRAKSINLAR
Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı: Bize penaltılar verilmesin, puan kaybedelim ve kupadan elenelim. Bu mu olsun? Böyle olmayacak. VAR'da çay kahve içmeyi bıraksınlar.
KADERİMİZLE OYNAMASINLAR
Bizim geleceğimizle oynuyorlar. Buna müsade etmeyiz. Bıraksınlar maçlar sahada oynansın. VAR'daki arkadaşlar dikkat etsinler. Bizim kaderimizle oynamasınlar.