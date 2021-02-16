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    • Spor
    • 16.02.2021 Gazete
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    Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunun heyecanı bugün başlıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunun heyecanı bugün başlıyor. Günün maçlarında ile Liverpool ve Barcelona ile PSG karşılaşacak. İki maç da 23.00’te start alacak.

    Heyecan başlıyor

    Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun heyecanı bugün başlıyor. Günün maçlarında Leipzig ile Liverpool ve Barcelona ile PSG karşılaşacak. İki maç da 23.00'te start alacak.

    CEDİ'DEN 20 SAYI
    NBA'de Cleveland LA Clippers, Kawhi Leonard ve Paul George'dan yoksun çıktığı maçta Cleveland Cavaliers'ı 128-111 yendi. Cedi Osman'ın 20 sayısı galibiyet için yetmedi.

    YENİ LİDER INTER!
    SERIE A'nın 22. haftasında Inter, Lazio'yu 3-1 yendi. Milano ekibinin gollerini Lukaku (2) ve Martinez attı. Inter puanını 50'ye yükseltti ve Milan'ı geçerek lider oldu.

        RAFAEL NADAL TURLADI
        Avustralya Açık tek erkeklerde Rafael Nadal, Fabio Fognini'yi 3-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Daniil Medvedev de Mackenzie McDonald'a set vermeyip tur atladı.

        TAKIM İZİNLİ AMA ARDA FLORYA'DA
        Cezası         nedeniyle 2 maçtır forma giyemeyen Arda Turan takım izinli olmasına rağmen soluğu Florya'da aldı. Kar altında tek başına çalışan tecrübeli yıldızın çalışkanlığı takdir topladı. Taraftarlar, "Kaptan dediğin böyle olur" dedi.

        22'LİK KEREM'İN MUCİZESİ
        G.saray'ın 2-1 kazandığı Kasımpaşa maçına damgasını vuran isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu oldu… İlk kez 11'de oynayan 22 yaşındaki futbolcu performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı. 7 ay önce 3. Lig'de forma giyen Kerem şimdi Süper Lig'de Galatasaray formasıyla şampiyonluk mücadelesi veriyor. Kerem, Kasımpaşa maçında skoru 1-0'a getiren golü atarken ağır zemine rağmen müthiş çabukluğu, sürati ve tekniğiyle yıldızlaştı. Sosyal medyanın gündemine oturan genç kanat oyuncusu için "Yeni Ribery" yorumları yapıldı.

            TERİM'DEN ETEBO'YA ÖZEL TEBRİK
            Kasımpaşa             maçında sürpriz şekilde 11'de oynayan Etebo takımın en iyilerinden oldu. Fatih Terim'in müthiş bir mücadele sergileyen Nijeryalı yıldızı özel olarak kutladığı öğrenildi.

            ALANYASPOR'A KARŞI DA YOK!
            Hafta sonu zorlu Alanya deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'a Feghouli'den yine iyi haber gelmedi. Cezayirli yıldızın ağrılarının sürdüğü bu hafta da takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi.

            MÜTHİŞ REKOR
            Ara transferin en çok konuşulan ismi Mesut Özil'in imza töreni için özel olarak özel hazırlanan 3 forma 36 bin 50 Euro'ya (Yaklaşık 300 bin lira) satıldı. Çubuklu formanın 26 bin Euro, gold formanın 4 bin 800 Euro ve lacivert formanın 5 bin 250 Euro'ya alıcı bulduğu duyuruldu. Mesut Özil böylece, PSG formasını giyen Brezilyalı süper yıldız Neymar'ın 13 bin Euro'ya satılan formalarını geride bırakarak yeni rekorun sahibi oldu.

                PELKAS BUGÜN İDMANA ÇIKIYOR
                Sakatlığı nedeniyle 3 maç kaçıran Pelkas geri dönüyor. Yunan futbolcunun bugün yapılacak olan idmanda takımla birlikte çalışması bekleniyor.

                3 GÜNDE 350 BİN KASADA!
                Ahmet Suat Özyazıcı'dan esinlenerek çıkarılan kasketler çok büyük bir ilgi gördü. TS Club'lara akın eden taraftarlar özel olarak üretilen 3 bin adet kasketi kısa süre içerisinde tüketti. Kulüp böylece 350 bin lira gelir elde etti.

                ANTALYA ATTI MALATYA YAKALADI
                Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı. 5. dakikada Nuri'nin asistinde Origill Antalya'yı öne geçirdi. 12'de aynı Origiil kornerden gelen topa ters bir kafa vuruşu ile skoru eşitledi: 1-1.

                    EKSİK BURSASPOR EVİNDE PUANI KAPTI
                    TFF 1. Lig'de dün oynanan maçta Bursaspor sahabsında Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı. Covid-19 ve sakatlık nedeniyle 14 oyuncusundan yoksun olan Bursaspor üst sıraları hedefleyen Tuzlaspor karşısında dirençli bir oyun ortaya koydu.
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                    Haberler Spor Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunun heyecanı bugün başlıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)