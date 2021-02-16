Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunun heyecanı bugün başlıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun heyecanı bugün başlıyor. Günün maçlarında Leipzig ile Liverpool ve Barcelona ile PSG karşılaşacak. İki maç da 23.00'te start alacak.
CEDİ'DEN 20 SAYI
NBA'de Cleveland LA Clippers, Kawhi Leonard ve Paul George'dan yoksun çıktığı maçta Cleveland Cavaliers'ı 128-111 yendi. Cedi Osman'ın 20 sayısı galibiyet için yetmedi.
YENİ LİDER INTER!
SERIE A'nın 22. haftasında Inter, Lazio'yu 3-1 yendi. Milano ekibinin gollerini Lukaku (2) ve Martinez attı. Inter puanını 50'ye yükseltti ve Milan'ı geçerek lider oldu.