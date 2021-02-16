Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunun heyecanı bugün başlıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

MÜTHİŞ REKOR

Ara transferin en çok konuşulan ismi Mesut Özil'in imza töreni için özel olarak özel hazırlanan 3 forma 36 bin 50 Euro'ya (Yaklaşık 300 bin lira) satıldı. Çubuklu formanın 26 bin Euro, gold formanın 4 bin 800 Euro ve lacivert formanın 5 bin 250 Euro'ya alıcı bulduğu duyuruldu. Mesut Özil böylece, PSG formasını giyen Brezilyalı süper yıldız Neymar'ın 13 bin Euro'ya satılan formalarını geride bırakarak yeni rekorun sahibi oldu.