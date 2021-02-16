Leipzig Liverpool maçı hangi kanalda? Leipzig Liverpool maçı şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Devlerin sahne alacağı turnuvada Leipzig ile Liverpool mücadele edecek. PSG, Başakşehir ve Manchester United'ın olduğu grupta mücadele eden RB Leipzig, 12 puanla grubu ikinci sırada bitirmişti. Liverpool ise Midtjylland, Atalanta ve Ajax'ın olduğu grupta 13 puan toplamış ve lider olarak son 16'ya yükselmişti.
LEIPZIG LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Almanya temsilcilerine konuk olduğu son beş resmi maçı kaybetmeyen Liverpool, son mağlubiyetini 2001/02 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Leverkusen'den almıştı. Kulüp tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi eleme turlarına kalan RB Leipzig, bunu ilk kez başardığı 2019/20'de turnuvaya yarı finalde veda etmişti.
Evinde oynadığı 10 Şampiyonlar Ligi maçının sadece ikisinde kalesini gole kapatan RB Leipzig, gol yemediği karşılaşmalardan birini geçen sezon son 16 turunda Tottenham'a karşı oynamıştı. Şampiyonlar Ligi tarihinde hiçbir maçı 0-0 bitmeyen takımlar arasında en fazla karşılaşmaya çıkan ekip RB Leipzig. RB Leipzig ve Liverpool'un penaltılar hariç Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 19 golün tamamı akan oyunda geldi.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı hiçbir maçın ilk yarısında gol yemeyen tek ekip Liverpool. Şampiyonlar Ligi'nin 2020/21 sezonunda son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasında en fazla gol yiyen ekip RB Leipzig. Şampiyonlar Ligi'nin geride kalan bölümünde yaptığı savunma aksiyonu başına rakiplerine en az pas imkanı tanıyan takım RB Leipzig.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig forması giyen Angeliño'dan daha fazla golde pay sahibi olan tek İspanyol oyuncu, Juventus forveti Álvaro Morata. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 16 maçta sadece bir gol atabilen Liverpool forveti Roberto Firmino, tek golünü geçen sezon son 16 turunda Atlético Madrid filelerine göndermişti.