Leipzig Liverpool maçı hangi kanalda? Leipzig Liverpool maçı şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Devlerin sahne alacağı turnuvada Leipzig ile Liverpool mücadele edecek. PSG, Başakşehir ve Manchester United'ın olduğu grupta mücadele eden RB Leipzig, 12 puanla grubu ikinci sırada bitirmişti. Liverpool ise Midtjylland, Atalanta ve Ajax'ın olduğu grupta 13 puan toplamış ve lider olarak son 16'ya yükselmişti.