Barcelona PSG maçı hangi kanalda? Barcelona PSG maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Barcelona PSG maçı hangi kanalda? Barcelona PSG maçı şifresiz mi? Futbol severler bu soruların yanıtlarını merak ediyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki dev maçta İspanyolların ünlü kulübü Barcelona ile Fransız ekibi PSG karşı karşıya geliyor. Nou Camp'ta oynanacak ilk maçta Barcelona evinde rövanş için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Peki Barcelona PSG maçı hangi kanalda?
BARCELONA PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Barcelona Paris Saint-Germain maçı bu akşam TSİ 23:00'da başlayacak. Noucamp'ta saat 23.00'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
Çeyrek finale yükselen takım, 9-10 Mart ile 16-17 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona : Ter Stegen, Dest, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Dembele, Griezman, Messi.
Paris Saint Germain: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Gueye, D.Pereira, Herrera, Neymar, Di Maria, Mbappe