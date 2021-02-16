Barcelona PSG maçı hangi kanalda? Barcelona PSG maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Barcelona PSG maçı hangi kanalda? Barcelona PSG maçı şifresiz mi? Futbol severler bu soruların yanıtlarını merak ediyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki dev maçta İspanyolların ünlü kulübü Barcelona ile Fransız ekibi PSG karşı karşıya geliyor. Nou Camp'ta oynanacak ilk maçta Barcelona evinde rövanş için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Peki Barcelona PSG maçı hangi kanalda?