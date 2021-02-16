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    • 16.02.2021 21:48
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    ? şifresiz mi yayınlanacak?

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı başlıyor. Avrupa’nın kulüpler bazında zirvesi olan Devler Ligi’nde iki güçlü takım karşı karşıya geliyor. İspanyol devi Barcelona ile yıldızlar topluluğu PSG ilk maçta kozlarını paylaşacak. Nou Camp’ta oynanacak mücadelede Hollandalı hakem Björn Kuipers düdük çalacak. Bu maçı canlı izlemek isteyen futbol severler de sorusuna yanıt arıyor. şifresiz mi? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    Barcelona PSG maçı hangi kanalda? Barcelona PSG maçı şifresiz mi yayınlanacak?

    Barcelona PSG maçı hangi kanalda? Barcelona PSG maçı şifresiz mi? Futbol severler bu soruların yanıtlarını merak ediyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki dev maçta İspanyolların ünlü kulübü Barcelona ile Fransız ekibi PSG karşı karşıya geliyor. Nou Camp'ta oynanacak ilk maçta Barcelona evinde rövanş için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Peki Barcelona PSG maçı hangi kanalda?

    BARCELONA PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

    Barcelona Paris Saint-Germain maçı bu akşam TSİ 23:00'da başlayacak. Noucamp'ta saat 23.00'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

    Çeyrek finale yükselen takım, 9-10 Mart ile 16-17 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Barcelona : Ter Stegen, Dest, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Dembele, Griezman, Messi.

    Paris Saint Germain: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Gueye, D.Pereira, Herrera, Neymar, Di Maria, Mbappe

        İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR...

        Barcelona'da Coutinho, Braitwaite, Ansu Fati, Pique, Sergi Roberto ve Ronald Araujo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

        PSG'de Angel Di Maria, Neymar ve Juan Bernat forma giyemeyecek, Veratti ve Rafinha'nın ise maç saatine kadar yetişmeleri bekleniyor.
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        Haberler Spor Barcelona PSG maçı hangi kanalda? Barcelona PSG maçı şifresiz mi yayınlanacak?