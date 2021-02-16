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    • 16.02.2021 23:40
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    - Paris Saint-Germain | CANLI ANLATIM

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında İspanya La Liga temsilcisi sahasında Fransa temsilcisi 'i (PSG) konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Barcelona - PSG | CANLI

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında İspanya La Liga temsilcisi sahasında Fransa temsilcisi 'i (PSG) konuk ediyor.

    Barcelona - Paris Saint Germain (PSG) maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Lenglet, Alba, De Jong, Busquets, Pedri, Dembele, Messi, Griezmann.

    PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Paredes, Gueye, Kean, Verratti, Mbappe, Icardi

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