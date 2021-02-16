UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında İspanya La Liga temsilcisi Barcelona sahasında Fransa temsilcisi Paris Saint Germain'i (PSG) konuk ediyor.
Barcelona - Paris Saint Germain (PSG) maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Lenglet, Alba, De Jong, Busquets, Pedri, Dembele, Messi, Griezmann.
PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Paredes, Gueye, Kean, Verratti, Mbappe, Icardi