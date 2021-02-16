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    • 16.02.2021 12:55
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    'da o krizi! İşte forma giyememesinin nedeni

    ’ın Kolombiyalı yıldızı uzun süredir kayıplarda… Yaklaşık 15 gündür takımla birlikte idmanlara çıkmasına rağmen tarafından kadroya alınmayan 35 yaşındaki forvetin neden forma giymediği belirsizliğini korurken, çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Falcao'nun forma giyememe nedeni

    Galatasaray'a geldiği günden bu yana sakatlık problemleriyle uğraşan Falcao'nun yaşadığı sıkıntılar sonrası psikolojik olarak çok yıprandığı belirtiliyor.

    SAKATLANMA KORKUSU ENGELLİYOR
    Kolombiyalı yıldızın sağlık kurulu tarafından "Oynayabilir" raporu verilmesine rağmen yeniden sakatlanma korkusuyla forma giymek istemediği öne sürülüyor. İddialara göre Falcao fiziki anlamda kendisini yüzde yüz hazır hissetmeden maça çıkmama kararı aldı.

    Mostafa Mohamed'in gelişiyle forvet bölgesinde rahatlayan Fatih Terim'in bu konuda tecrübeli yıldıza anlayış gösterdiği de belirtiliyor.

        6 MAÇ KAÇIRDIKTAN SONRA 5 DAKİKA FORMA GİYDİ
        5 Kasım tarihinde idmanda arka adalesinden sakatlık geçiren Falcao tam 6 maç kaçırdıktan sonra 26 Aralık'taki Trabzonspor maçında takıma geri döndü. 5 dakika forma giyen Kolombiyalı forvet, 2 Ocak'taki Antalya maçında ikinci yarının başında oyuna girdi.

        Ancak 31 dakika sahada kalıp yeniden sakatlandı.

        2 ŞUBAT'TA TEDAVİDEN DÖNDÜ
        Tedavi için İspanya'ya gönderilen Falcao yoğun bir programın ardından 2 Şubat'ta yeniden İstanbul'a döndü. Takımla birlikte idmanlara çıkan tecrübeli golcünün kısa süre içinde forma giymesi beklenirken Fatih Terim tarafından Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarının kadrosuna alınmadı.
            Haberler Spor Galatasaray'da Falcao krizi! İşte forma giyememesinin nedeni