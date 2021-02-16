SAKATLANMA KORKUSU ENGELLİYOR

Kolombiyalı yıldızın sağlık kurulu tarafından "Oynayabilir" raporu verilmesine rağmen yeniden sakatlanma korkusuyla forma giymek istemediği öne sürülüyor. İddialara göre Falcao fiziki anlamda kendisini yüzde yüz hazır hissetmeden maça çıkmama kararı aldı.