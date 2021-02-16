Galatasaray'a geldiği günden bu yana sakatlık problemleriyle uğraşan Falcao'nun yaşadığı sıkıntılar sonrası psikolojik olarak çok yıprandığı belirtiliyor.
SAKATLANMA KORKUSU ENGELLİYOR
Kolombiyalı yıldızın sağlık kurulu tarafından "Oynayabilir" raporu verilmesine rağmen yeniden sakatlanma korkusuyla forma giymek istemediği öne sürülüyor. İddialara göre Falcao fiziki anlamda kendisini yüzde yüz hazır hissetmeden maça çıkmama kararı aldı.
Mostafa Mohamed'in gelişiyle forvet bölgesinde rahatlayan Fatih Terim'in bu konuda tecrübeli yıldıza anlayış gösterdiği de belirtiliyor.