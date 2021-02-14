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    • 14.02.2021 21:23
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    İşte gerçeği! 21 kişilik kadroya alınmamıştı

    ’da bir süredir takımla çalışan ’nun ve maçlarının ardından maçında da 21 kişilik maç kadrosuna alınmaması soru işareti yarattı. Ancak ’in Kolombiyalı golcüyü Kasımpaşa karşısında kadroya almamasının sebebi ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İşte Radamel Falcao gerçeği!

    Uzun süreli sakatlığının ardından Galatasaray'da bir süre önce takımla çalışmalara başlayan Radamel Falcao'nun Kasımpaşa maçında kadroda yer almaması sonrası Kolombiyalı golcünün gözden çıkarıldığı yönünde yorumlar yapıldı.

    Ancak iddiaların aksine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dün kar yağışı ile bozulan zeminde sakatlık ihtimaline karşılık Falcao'yu maç kadrosuna almadığı öğrenildi.

    Sakatlık riski sebebiyle Kasımpaşa maçında kadroda yer almayan Radamel Falcao'nun önümüzdeki hafta oynanacak olan Alanyaspor maçında kulübede yer alması bekleniyor.

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    Haberler Spor İşte Radamel Falcao gerçeği! 21 kişilik kadroya alınmamıştı