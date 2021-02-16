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    • Spor
    • 16.02.2021 Gazete
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    mesaj yayınladı ortalık bir kez daha karıştı: Futbol yok kavga var

    ’de nefesleri kesen şampiyonluk yarışında sona yaklaştıksa gerilim de artıyor. Önceki gün oynanan G.Saray- maçındaki penaltı pozisyonu gündemi sarstı. Kasımpaşa’nın penaltısının verilmediğini savunan F.Bahçe maçın ardından şok bir mesaj attı, ortalık yine karıştı.

    Futbol yok kavga var

    Süper Lig'de nefesleri kesen şampiyonluk yarışında sona yaklaştıksa gerilim de artıyor. Önceki gün oynanan G.Saray- Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonu gündemi sarstı. Kasımpaşa'nın penaltısının verilmediğini savunan F.Bahçe maçın ardından şok bir mesaj attı, ortalık yine karıştı.

    KAYIRMA VE HAKSIZLIK VAR!
    Mesajda, "Kirli lobi VAR, şaibe VAR, kayırma VAR, haksızlık VAR, adalet YOK" denildi. Paylaşım rekoru mesaja G.Saraylılar'ın tepkisi büyük oldu.

    SİZ AĞLAMAYA DEVAM EDİN
    Mesajın     altını yorum yağmuruna tutan G.Saraylılar, "Bizim 4 yıldızımız VAR. Şaibe arıyorsanız kendinize bakın. Ağlamaya devam edin" ifadesini kullandı.

        YİNE FUTBOLUN ÖNÜNE GEÇTİ
        G.saray yönetiminden şu ana kadar mesaja bir yanıt gelmedi. Son olarak derbide çıkan olaylar nedeniyle kavgaya tutuşan ezeli rakiplerin arasındaki bu büyük gerilim futbolun önüne geçti.

        TÜM GÖZLER CENGİZ'DE
        Son zamanlarda F.Bahçe ile ilgili sert sözler söyleyen Cengiz'in yanıtı merakla bekleniyor.

        BUNDAN SONRA BÖYLE OLACAK!
        Başkan Koç'un yöneticilere, "Yeter! Artık onların dilinden konuşacağız" dediği öğrenildi.
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        Haberler Spor Fenerbahçe mesaj yayınladı ortalık bir kez daha karıştı: Futbol yok kavga var