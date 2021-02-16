Süper Lig'de nefesleri kesen şampiyonluk yarışında sona yaklaştıksa gerilim de artıyor. Önceki gün oynanan G.Saray- Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonu gündemi sarstı. Kasımpaşa'nın penaltısının verilmediğini savunan F.Bahçe maçın ardından şok bir mesaj attı, ortalık yine karıştı.
KAYIRMA VE HAKSIZLIK VAR!
Mesajda, "Kirli lobi VAR, şaibe VAR, kayırma VAR, haksızlık VAR, adalet YOK" denildi. Paylaşım rekoru mesaja G.Saraylılar'ın tepkisi büyük oldu.
SİZ AĞLAMAYA DEVAM EDİN
Mesajın altını yorum yağmuruna tutan G.Saraylılar, "Bizim 4 yıldızımız VAR. Şaibe arıyorsanız kendinize bakın. Ağlamaya devam edin" ifadesini kullandı.