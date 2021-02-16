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    • Spor
    • 16.02.2021 Gazete
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    ’ni farklı devirdi: Soğuk hava da durduramadı

    G.Birliği'ni deplasmanda 3-0 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. 4. dakikada 'ın yıldızı yaklaşık 25 metreden müthiş bir vuruşla takımını öne geçirdi. 20'de kaleye yakın mesafeden kaçırdı. 30'da , ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 54'te Ghezzal altı pastan kaçırdı. 75'te 'un şutunu kaleci Nordfeldt son anda kornere çeldi. 76'da yüzde 100'lük gol pozisyonunu harcadı. 89'da Cenk Tosun farkı 2'ye çıkartan golü attı. 90+4'te Cenk Tosun ceza sahası içinde yaptığı şık vuruşla maçın skorunu belirledi: 3-0.

    Kartal fırtınası

    Beşiktaş G.Birliği'ni deplasmanda 3-0 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. 4. dakikada 'ın yıldızı yaklaşık 25 metreden müthiş bir vuruşla takımını öne geçirdi. 20'de kaleye yakın mesafeden kaçırdı.

    30'da , ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 54'te Ghezzal altı pastan kaçırdı. 75'te 'un şutunu kaleci Nordfeldt son anda kornere çeldi. 76'da yüzde 100'lük gol pozisyonunu harcadı. 89'da Cenk Tosun farkı 2'ye çıkartan golü attı. 90+4'te Cenk Tosun ceza sahası içinde yaptığı şık vuruşla maçın skorunu belirledi: 3-0.

    YOK BÖYLE BİR GOL!


    Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, G.Birliği maçında attığı golle sosyal medyayı salladı. Topu 90 diye tabir edilen yere gönderen Cezayirli futbolcu 62. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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    Haberler Spor Beşiktaş Gençlerbirliği’ni farklı devirdi: Soğuk hava da durduramadı