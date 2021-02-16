Beşiktaş G.Birliği'ni deplasmanda 3-0 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. 4. dakikada Kartal'ın yıldızı Ghezzal yaklaşık 25 metreden müthiş bir vuruşla takımını öne geçirdi. 20'de Aboubakar kaleye yakın mesafeden kaçırdı.

30'da Ayite, Ersin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 54'te Ghezzal altı pastan kaçırdı. 75'te Cenk Tosun'un şutunu kaleci Nordfeldt son anda kornere çeldi. 76'da Larin yüzde 100'lük gol pozisyonunu harcadı. 89'da Cenk Tosun farkı 2'ye çıkartan golü attı. 90+4'te Cenk Tosun ceza sahası içinde yaptığı şık vuruşla maçın skorunu belirledi: 3-0.

YOK BÖYLE BİR GOL!



Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, G.Birliği maçında attığı golle sosyal medyayı salladı. Topu 90 diye tabir edilen yere gönderen Cezayirli futbolcu 62. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.