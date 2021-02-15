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    • 15.02.2021 12:09
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    'nde son 16 turu heyecanı! Yarın başlıyor

    'nde son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak 2 maç ile start alıyor. 16-17 Şubat ve 23-24 Şubat'ta oynanacak karşılaşmaların rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart tarihlerinde oynanacak. İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16 programı...

    Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı! Yarın başlıyor

    son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 17 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 23 ve 24 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

    Çeyrek finale yükselen takımlar, 9-10 Mart ile 16-17 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

    Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

    Yarın:
    Leipzig (Almanya) - Liverpool (İngiltere)
    Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

    17 Şubat Çarşamba:
    Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)
    Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)

    23 Şubat Salı:
    Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)
    Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

    24 Şubat Çarşamba:
    Atalanta (İtalya) - Real Madrid (İspanya)
    Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

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    Haberler Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı! Yarın başlıyor