Göreve geldikten sonra Trabzonspor ile müthiş başarılara imza atan Abdullah Avcı, G.antep galibiyeti sonrası oyuncularına takıldı… Tecrübeli hoca, "Yürüyüşümüz emin adımlarla devam ediyor. Her maç sonrası söylüyorum yine söyleyeceğim sizinle gurur duyuyorum ama puan tablosuna sonra bakarsınız. Çok büyük mesafeler kapadınız" şeklinde konuştu.
Avcı, "Geldiğimiz nokta çok güzel ama bunun üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor. Bundan sonra da kazanarak devam etmemiz lazım" ifadelerinin kullandı.
KIRKPINAR AĞASI'NDAN 1 KASKETE 61 BİN TL!
Abdullah Avcı'nın imzasını taşıyan ve 61 bin TL'den satışa çıkarılan kasket işadamı ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından satın alındı.