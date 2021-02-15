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    • Spor
    • 15.02.2021 Gazete
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    ’un hocası maçı sonrası oyuncularını kutladı: Puan tablosuna sonra bakarsınız

    Göreve geldikten sonra ile müthiş başarılara imza atan , G.antep galibiyeti sonrası oyuncularına takıldı… Tecrübeli hoca, "Yürüyüşümüz emin adımlarla devam ediyor. Her maç sonrası söylüyorum yine söyleyeceğim sizinle gurur duyuyorum ama puan tablosuna sonra bakarsınız. Çok büyük mesafeler kapadınız" şeklinde konuştu

    Puan tablosuna sonra bakarsınız

    Göreve geldikten sonra Trabzonspor ile müthiş başarılara imza atan Abdullah Avcı, G.antep galibiyeti sonrası oyuncularına takıldı… Tecrübeli hoca, "Yürüyüşümüz emin adımlarla devam ediyor. Her maç sonrası söylüyorum yine söyleyeceğim sizinle gurur duyuyorum ama puan tablosuna sonra bakarsınız. Çok büyük mesafeler kapadınız" şeklinde konuştu.

    Avcı, "Geldiğimiz nokta çok güzel ama bunun üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor. Bundan sonra da kazanarak devam etmemiz lazım" ifadelerinin kullandı.

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        ÇİLİNGİR KOMŞU'DA DİLLERDE!
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        Haberler Spor Trabzon’un hocası Abdullah Avcı Gaziantep maçı sonrası oyuncularını kutladı: Puan tablosuna sonra bakarsınız