Göreve geldikten sonra Trabzonspor ile müthiş başarılara imza atan Abdullah Avcı, G.antep galibiyeti sonrası oyuncularına takıldı… Tecrübeli hoca, "Yürüyüşümüz emin adımlarla devam ediyor. Her maç sonrası söylüyorum yine söyleyeceğim sizinle gurur duyuyorum ama puan tablosuna sonra bakarsınız. Çok büyük mesafeler kapadınız" şeklinde konuştu.