Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş, saat 16.00'da Ankara Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

TFF tarafından başlama saati 19.00'dan 16.00'ya çekilen karşılaşma öncesi, tıpkı Galatasaray-Kasımpaşa maçında olduğu gibi kar alarmı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden paylaşılan son bilgilere göre karşılaşma saatinde stadın yer aldığı bölgede yoğun şekilde kar yağacak. Kar yağışı altında oynanması beklenen karşılaşma sırasında da hava sıcaklığının eksi 1 derece olacağı tahmin ediliyor.