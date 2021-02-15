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    • 15.02.2021 11:05
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    - maçı öncesi Ankara'da kar alarmı! Maç ertelenecek mi?

    Süper Lig'de 25. haftada , Ankara'da 'nin konuğu oluyor. TFF'nin başlama saatini 16.00 olarak değiştirdiği zorlu maç öncesi başkentte kar alarmı verildi.

    Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı öncesi Ankara'da kar alarmı

    Süper Lig'in 25. haftasında ile , saat 16.00'da Ankara Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

    TFF tarafından başlama saati 19.00'dan 16.00'ya çekilen karşılaşma öncesi, tıpkı Galatasaray-Kasımpaşa maçında olduğu gibi kar alarmı verildi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden paylaşılan son bilgilere göre karşılaşma saatinde stadın yer aldığı bölgede yoğun şekilde kar yağacak. Kar yağışı altında oynanması beklenen karşılaşma sırasında da hava sıcaklığının eksi 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

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    Haberler Spor Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı öncesi Ankara'da kar alarmı! Maç ertelenecek mi?