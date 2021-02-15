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    • 15.02.2021 10:07
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    Cenk Tosun 11'de başlayacak mı? kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın karşısındaki 11'i

    Beşiktaş'ın hocası , maçının son çalışmasından sonra oyuncularıyla toplantı yaptı. Sergen hoca, “G.Birliği son sıralarda olabilir. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. 90 dakika ciddiyet şart” diye konuştu. Zorlu deplasman öncesi Cenk Tosun'un 11'de oynayıp oynamayacağı merak konusu olurken Sergen Yalçın ilk 11 kararını verdi.

    Cenk Tosun 11'de başlayacak mı?

    Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında bugün Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ligde Galatasaray ve Fenerbahçe ile zorlu bir zirve yarışına giren siyah-beyazlı takım; 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 48 puan topladı. Bugün de kazanarak zirve takibini sürdürmek isteyen Kara Kartallar'da tek parola mutlak 3 puan... Öte yandan Beşiktaş, son 3 deplasman maçında bir galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan topladı.

    Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının son çalışmasından sonra oyuncularıyla toplantı yaptı. Sergen hoca, "G.Birliği son sıralarda olabilir. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. 90 dakika ciddiyet şart" diye konuştu.

    ERKEN GOL BULMAMIZ ŞART
    Maça hızlı bir giriş yapmaları gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bu tip rakiplere karşı golü erken bulmamız gerekiyor" dedi.

    SİZE GÜVENİM SONSUZ
    Sergen Yalçın, "Şampiyonluk yolunda hataya yer yok. En iyisini yapacağınızdan şüphem yok" şeklinde konuştu.

        SİYAH-BEYAZLILAR'DA OĞUZHAN ŞOKU!
        Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde büyük şok… Siyah- Beyazlılar'da antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden Oğuzhan Özyakup'un alt baldır arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Oğuzhan'ın yaklaşık 3 hafta sonra sahalara dönebileceği açıklandı.

        KART SINIRINDA 3 OYUNCU VAR
        Beşiktaş'ta Necip, Ghezzal ve Rosier kart sınırında. 3 oyuncu bugün kart görürlerse Denizlispor maçında yoklar.

        DORUKHAN SAĞDA ROSIER SOLDA
        Beşiktaş'ta eksikler nedeniyle bugün sağ bek Rosier'in solda Dorukhan'ın ise sağ bekte forma giymesi bekleniyor.



            3 İSİM SINIRDA
            Beşiktaş'ta Necip, Ghezzal ve Rosier, bugünkü karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu Gençlerbirliği karşısında da sarı kart gördükleri takdirde 27. haftadaki Denizlispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.



            AÇIK ARA ÜSTÜN
            İki takım Süper Lig'de 94. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 9 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 150 golüne, Gençlerbirliği 64 golle karşılık verdi.

            EYVAH HAKEM UĞURLU!
            Gençlerbirlıği maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, siyah-beyazlı takımın daha önce 11 maçını yönetti. Kara Kartal bu karşılaşmaların sadece 4'ünü kazanıp 5'ini kaybetti, 2 maçta da berabere sonuçlandı. Yaşar Kemal Uğurlu bu maçlarda Beşiktaş'a 2, rakiplerine 1 kırmızı kart çıkardı.



            Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden paylaşılan son bilgilere göre karşılaşma saatinde stadın yer aldığı bölgede yoğun şekilde kar yağacak. Kar yağışı altında oynanması beklenen karşılaşma sırasında da hava sıcaklığının eksi 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

            HAZIRLIKLAR TAMAM
            Beşiktaş dün sabah yaptığı son idmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı... Yoğun kar yağışı altında 5'e 2 pas ve top kapma idmanı sonrası taktik çalışma yapan siyah- beyazlılar, çitf kale maç oynadı. Antrenman şut denemeleri ile sona erdi. İdman sırasında oyuncuların oldukça keyifli olduğu gözlerden kaçmadı.

            GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
            GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Toure, Polomat, Arda, H.İbrahim, Murat, Piris, Soner, Furman, Safa, Candeias
            BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Necip, Bilal, Rosier, Atiba, Josef, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

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            Haberler Spor Cenk Tosun 11'de başlayacak mı? Sergen Yalçın kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısındaki 11'i