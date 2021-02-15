Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında bugün Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ligde Galatasaray ve Fenerbahçe ile zorlu bir zirve yarışına giren siyah-beyazlı takım; 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 48 puan topladı. Bugün de kazanarak zirve takibini sürdürmek isteyen Kara Kartallar'da tek parola mutlak 3 puan... Öte yandan Beşiktaş, son 3 deplasman maçında bir galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan topladı.



Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının son çalışmasından sonra oyuncularıyla toplantı yaptı. Sergen hoca, "G.Birliği son sıralarda olabilir. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. 90 dakika ciddiyet şart" diye konuştu.