Fenerbahçe'nin ara transferde renklerine bağladığı Mesut Özil cumartesi gecesi Fatih Karagümrük maçında ilk kez 11'de oynadı. Tecrübeli futbolcunun böylece küçük çaplı bir mucizeye imza attığı ortaya çıktı. 32 yaşındaki Mesut Özil kısa sürede takıma girerek herkesi şaşırttı.
SON MAÇI 7 MART 2020'DE
Mesut Özil Arsenal'de kadro dışı bırakılmış ve son maçını 7 Mart 2020 tarihinde oynamıştı. 18 Ocak'ta İstanbul'a ayak basan Mesut Özil, karantina sonrası 24 Ocak'ta ilk kez idmana çıkabildi.
ÖNGÖRÜLEN SÜRE 1.5 AYDI
Fenerbahçe'deki ilk idmanı öncesi teste tabi tutulan Mesut'un yağ oranı takım arkadaşlarından bile iyi durumdaydı. Ancak raporda, 8 aydır maça çıkmadığı 1.5 ayda hazır olacağı belirtildi.