2 GOLDE DE KATKISI VAR

Karagümrük karşında yüzde 96 pas yüzdesiyle oynayan Mesut Özil, Mame Thiam'ın golünde ceza alanını karıştıran ortayı yaptı. Enner Valencia'nın golünde ise usta bir bilek hareketiyle topu asisti yapan Ozan'ın önüne bıraktı.