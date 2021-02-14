İkinci yarıda, konuk başkent takımı, 61. dakikada Gonzalo Escalante ile farkı 1'e indirdi, 2-1. Ancak ev sahibi ekipten bu gole yanıt gecikmedi ve Lautaro Martinez 64. dakikada skoru 3-1 yapan golü attı.

Mücadele başka gol olmayınca Inter, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla Inter, puanını 50'ye yükseltti ve ezeli rakibi Milan'ın da haftayı puansız kapatmasıyla ligde liderlik koltuğunu ele geçirdi.