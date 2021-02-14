Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakada, şampiyonluk mücadelesi veren Inter ile ligin iddialı ekiplerinden Lazio karşılaştı.
Maçın 20. dakikasında Laziolu Wesley Hoedt'in rakibi Lautaro Martinez'e ceza sahası içinde yaptığı hareket nedeniyle hakem Michael Fabbri, penaltı noktasını gösterdi.
Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, 22. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çevirerek, ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi.
İlk yarının son anlarında Lukaku, 45. dakikada bir gol daha atarak farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
LUKAKU UÇUYOR
Bu gol, Lukaku'nun kariyerindeki 300. golü oldu.
Inter, devreye 2-0 üstün girdi.