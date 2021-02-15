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    • Spor
    • 15.02.2021 Gazete
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    oyuncularını tek tek uyardı: Hata lüksümüz yok

    'ın hocası , maçının son çalışmasından sonra oyuncularıyla toplantı yaptı. , “G.Birliği son sıralarda olabilir. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. 90 dakika ciddiyet şart” diye konuştu.

    Hata lüksümüz yok

    Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının son çalışmasından sonra oyuncularıyla toplantı yaptı. Sergen hoca, "G.Birliği son sıralarda olabilir. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. 90 dakika ciddiyet şart" diye konuştu.

    ERKEN GOL BULMAMIZ ŞART
    Maça hızlı bir giriş yapmaları gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bu tip rakiplere karşı golü erken bulmamız gerekiyor" dedi.

    SİZE GÜVENİM SONSUZ
    Sergen Yalçın, "Şampiyonluk yolunda hataya yer yok. En iyisini yapacağınızdan şüphem yok" şeklinde konuştu.

        SİYAH-BEYAZLILAR'DA OĞUZHAN ŞOKU!
        Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde büyük şok… Siyah- Beyazlılar'da antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden Oğuzhan Özyakup'un alt baldır arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Oğuzhan'ın yaklaşık 3 hafta sonra sahalara dönebileceği açıklandı.

        KART SINIRINDA 3 OYUNCU VAR
        Beşiktaş'ta Necip, Ghezzal ve Rosier kart sınırında. 3 oyuncu bugün kart görürlerse Denizlispor maçında yoklar.

        DORUKHAN SAĞDA ROSIER SOLDA
        Beşiktaş'ta eksikler nedeniyle bugün sağ bek Rosier'in solda Dorukhan'ın ise sağ bekte forma giymesi bekleniyor
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        Haberler Spor Sergen Yalçın oyuncularını tek tek uyardı: Hata lüksümüz yok