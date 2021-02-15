Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının son çalışmasından sonra oyuncularıyla toplantı yaptı. Sergen hoca, "G.Birliği son sıralarda olabilir. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. 90 dakika ciddiyet şart" diye konuştu.
ERKEN GOL BULMAMIZ ŞART
Maça hızlı bir giriş yapmaları gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bu tip rakiplere karşı golü erken bulmamız gerekiyor" dedi.
SİZE GÜVENİM SONSUZ
Sergen Yalçın, "Şampiyonluk yolunda hataya yer yok. En iyisini yapacağınızdan şüphem yok" şeklinde konuştu.