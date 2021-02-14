İstanbul için günlerdir yapılan uyarı sonrası kar yağışı gece saatlerinde başladı. Şehri tamamen esir alan yağış nedeniyle birçok bölgede kar yolları ve çatıları kapladı. Kar yağışı nedeniyle daha önce saati değiştirilerek 16.00'ya alınan Galatasaray - Kasımpaşa maçının oynanıp oynanmayacağı ise merak konusu oldu. Meteorolojiden gelen son dakika tahminine göre kar etkisini bu gece saatlerine kadar sürdürecek. Karşılaşmanın ertelenip ertelenmeyeceği ise maç saatinde belli olacak.
TÜRK TELEKOM STADINDA ZEMİNE BRANDALI KORUMA
İstanbul'da kar yağışı alarmı sonrası Galatasaray stat zeminini korumak için brandalı önlem almıştı. Sarı-kırmızılı ekip zeminin kar yağışından etkilenmemesi ve kar tutmaması için, yeşil sahanın tamamını branda ile kapattı.
Maç saatine yakın brandanın kaldırılması beklenirken, öğle saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle zeminin beyaz örtüyle kaplanması muhtemel görünüyor.
ERTELENİRSE NE ZAMAN OYNANACAK?
Maçın hakemi Erkan Özdamar'ın erteleme kararı vermesi durumunda öncelikli olarak maçın 24 saat erteleneceği öngörülüyor. Yarın aynı saatte de olumsuz hava koşullarının devam etmesi durumunda maç ile ilgili takvim belirlemesini TFF açıklayacak.