



Sarı kırmızılı ekip, bu havada çıktığı Türkiye Kupası maçında Alanyaspor'a elenmekten kurtulamadı. Üstüne de Arda'ya 2, Oğulcan'a 3 maç ceza verilmesi, buna karşılık Fenerbahçe'ye stada fazla seyirci sokulmasından işlem yapılmaması sinirleri daha da gerdi. Bugün rakip Kasımpaşa ve bu ortamda sarı-kırmızılı takımın sahaya ne kadar konsantre olacağı bilinmiyor. Ayrıca daha önce 2 kez ilk sıraya yükselmesine karşın liderliği bir sonraki haftaya taşıyamayan Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılamazsa bir kez daha zirveyi rakiplerine kaptıracak.