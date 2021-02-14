Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçı ev sahibi Konyaspor 2-0 galip tamamladı.
Yeşil-beyazlılar, ilk yarısı golsüz sona eren maçı 52'de Abdülkerim Bardakçı ve 80'de Sekidika'nın golleriyle kazanmayı başardı.
Yeni hocası İlhan Palut yönetiminde çıktığı ilk lig maçından galibiyetle ayrılan Konyaspor, ligde 6 maçlık üç puan hasretine de son verdi.
Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 27'ye yükseltirken, son 7 maçta 5. mağlubiyetini alan son sıradaki Denizlispor ise 18 puanda kaldı.
KONYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ
Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Milosevic, Musa, Diomande, Sekidika, Miya, Cikalleshi
Denizlispor: Cenk, T. Lopes, Mustafa Yumlu, Fabiano, Sakıb, Sagal, Kubilay, Murawski, Ahmad, Hasan, Rodallega