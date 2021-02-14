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    • 14.02.2021 13:30
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    • 14.02.2021 15:46
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    Konyaspor'da galibiyet sevinci!

    Süper Lig'de 25. hafta heyecanı Konyaspor - Denizlispor maçıyla sürüyor. Süper Lig'in köklü ekiplerinden Konyaspor, evinde Denizlispor'u ağırlıyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    Konyaspor'da galibiyet sevinci!

    Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçı ev sahibi Konyaspor 2-0 galip tamamladı.

    Yeşil-beyazlılar, ilk yarısı golsüz sona eren maçı 52'de Abdülkerim Bardakçı ve 80'de Sekidika'nın golleriyle kazanmayı başardı.

    Yeni hocası İlhan Palut yönetiminde çıktığı ilk lig maçından galibiyetle ayrılan Konyaspor, ligde 6 maçlık üç puan hasretine de son verdi.

    Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 27'ye yükseltirken, son 7 maçta 5. mağlubiyetini alan son sıradaki Denizlispor ise 18 puanda kaldı.

    KONYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ
    Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Milosevic, Musa, Diomande, Sekidika, Miya, Cikalleshi
    Denizlispor: Cenk, T. Lopes, Mustafa Yumlu, Fabiano, Sakıb, Sagal, Kubilay, Murawski, Ahmad, Hasan, Rodallega

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