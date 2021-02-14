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    • 14.02.2021 18:52
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    0-0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

    Son dakika spor haberleri... 'in 25. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Gol sesi çıkmayan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

    Hatay'da kazanan yok

    'in 25. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    Karşılaşmanın 2. dakikadasında ceza sahası önünde topla buluşan Boupendza'nın sert şutunu kaleci Marafona, ikinci hamlede kontrol etti.

    15. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ceza sahası önüne yaptığı ortada topla buluşan Boupendza'nın şutu üstten auta gitti.

    22. dakikada Babacar'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci 'de kaldı.

    37. dakikada sağ köşeden kullanılan kornerde kale önünde Caulker'in yaptığı kafa vuruşunu kaleci Munir kurtardı.

    44. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Caulker'ın altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunu kaleci Munir, son anda çizgiden çıkardı.

    İKİNCİ YARI
    48. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Karacan'ın şutunda meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. Kale önüne düşen topu savunma uzaklaştırdı.

    63. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Salih Uçan'ın çektiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

    73. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında 'un ceza alanı içinde çektiği şutu kaleci Munir kornere çeldi.

    90+5 dakikada ev sahibi Hatayspor'un hücumunda ceza sahası içine giren Kamara, topu ayağından fazla açınca meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

    Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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    Haberler Spor Hatayspor 0-0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU