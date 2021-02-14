"KEREM DAHA DA İYİ OLACAK"

Kasımpaşa karşısında ilk 11'de görev alan genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun performansının sorulması üzerine Terim, "Kerem'e çoğu zaman şans verdim. Bugün ilk defa 11'de verdim. Kendisinden daha çok şey beklediğimiz, şu an beklediğimizden fazla randıman veren gencimiz. Erzincan'dan aldık. Çok da mutluyuz. Daha da iyi olacak. Teknik ve fizik olarak da bazı şeyleri daha çok öğrenmesi lazım. O katkıları da kendisine yapacağız. Daha da önemli bir oyuncu olacak diye düşünüyorum. Onun adına sevinçliyim. Genç oyunculara bol bol şans veriyorum. Dün bir fotoğraf gördüm. Liverpool ile Leicester oynuyor. Çağlar ile Ozan'ın fotoğrafı. İnsan gurur duyuyor. Bazı şans verdiğimiz oyuncular Premier Lig'de, Fransa'da İtalya'da, Almanya'da oynuyor. Bu örneklerden hareket ederek önce Galatasaray'da sonra da başka yerlerde olacak inşallah. Kerem de böyle yeteneğimiz bizim" diye cevap verdi.