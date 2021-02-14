THİAM KALECİYİ GEÇEMEDİ

Mesut Özil'in 39'da kale gönderdiği şut savunmaya çarpıp bir kez daha Thiam'ın önüne düştü ancak Thiam kaleciyi geçemedi.47'de Borini'nin şutunu savunma blokladı.