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    • Spor
    • 14.02.2021 Gazete
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    Olimpiyat Stadı’nda ’ü yıktı: Altın değerinde 3 puan aldı

    'in 25. haftasında , 'nda 'ü 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golleri ve Enner  kaydetti. 'ün tek golü ise Borini'den geldi

    Fener'e olimpiyat altını

    Fenerbahçe Karagümrük'ü 2-1 yıktı, zirveye çıktı. 13. dakikada Ademi kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak Altay'ı geçemedi. 19'da Mesut'un kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Thiam, Fener'i 1-0 öne geçirdi.

    THİAM KALECİYİ GEÇEMEDİ
    Mesut Özil'in 39'da kale gönderdiği şut savunmaya çarpıp bir kez daha Thiam'ın önüne düştü ancak Thiam kaleciyi geçemedi.47'de Borini'nin şutunu savunma blokladı.

    VALENCİA FARKI İKİYE ÇIKARDI
    52'de gelişen kontra atakta savunmanın arkasına iyi sarkan Valencia, harika bir vuruşla F.Bahçe'yi 2-0 öne geçirdi. Ndao, 57'de karşı karşıya pozisyonda topu Altay'a nişanladı.

        BORİNİ'DEN HARİKA GOL
        Thiam'ın 59'daki ters vuruşunu Altay yine çıkardı. Borini, 67'de harika bir vuruşla farkı bire indirdi: 1-2. 72'de Karagümrük'ün kullandığı kornerde Altay gole izin vermedi.

        FENERBAHÇE'DEN SEZON REKORU
        Fenerbahçe, Karagümrük karşısında ilk devrede 174 isabetli pas yaptı. Sarı-Lacivertliler, bu sezon bu kulvarda en başarılı maçını oynadı.
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        Haberler Spor Fenerbahçe Olimpiyat Stadı’nda Karagümrük’ü yıktı: Altın değerinde 3 puan aldı