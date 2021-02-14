Fenerbahçe Karagümrük'ü 2-1 yıktı, zirveye çıktı. 13. dakikada Ademi kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak Altay'ı geçemedi. 19'da Mesut'un kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Thiam, Fener'i 1-0 öne geçirdi.
THİAM KALECİYİ GEÇEMEDİ
Mesut Özil'in 39'da kale gönderdiği şut savunmaya çarpıp bir kez daha Thiam'ın önüne düştü ancak Thiam kaleciyi geçemedi.47'de Borini'nin şutunu savunma blokladı.
VALENCİA FARKI İKİYE ÇIKARDI
52'de gelişen kontra atakta savunmanın arkasına iyi sarkan Valencia, harika bir vuruşla F.Bahçe'yi 2-0 öne geçirdi. Ndao, 57'de karşı karşıya pozisyonda topu Altay'a nişanladı.