Fenerbahçe'nin Hatayspor galibiyeti sonrası yıldız isme tepki: Arayan bulamıyor!
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2 -1 üstünlüğü ile sona erdi. Kritik önemde olan Galatasaray derbisi öncesi aldığı 3 puanla liderliğini sürdüren Kanarya'da Mesut Özil de ilk defa formayı giymiş oldu. Zorlu geçen mücadelenin ardından spor yazarları sarı lacivertlilerin oyunu değerlendirirken yıldız isme çok önemli uyarılarda bulundular.
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2 -1 üstünlüğü ile sona erdi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 26'ncı dakikada Thiam ile 88'inci dakikada kendi kalesine Billong kaydetti. Hatayspor'un karşılaşmadaki tek golü ise 90'ıncı dakikada Boupendza'dan geldi.
Zorlu geçen mücadelenin ardından spor yazarları sarı lacivertlilerin oyunu değerlendirirken yıldız isme çok önemli uyarılarda bulundular. İşte o yazılar...
GÜRCAN BİLGİÇ - ANLAŞILIR DEĞİL
Tam bir "büyük avcısına" karşı oynadı Fenerbahçe. Sezon başındaki travmaları atlatıp, golcüleri ve pas organizasyonuyla her rakip için tehlike olan Hatayspor karşısında, klasik formüle dönerek oynadılar. Rakibin ritmini bozdular önce.
Önde baskı yaptılar, uzun oynamaya mecbur ettiler, oyun ezberlerini bozdular ve öne geçtiler. Sonrasında ise "tabela maçı" devreye girdi; topu rakibe ver, ikinci bölgede kalabalık kal, atakları merkezden uzak tut. Artık üstün oynamanın bir anlamının kalmadığı periyotta, Erol Bulut hemen tüm oyuncularına defansif aksiyonlar emretmişti.
Ön tarafta topu tutamayan Fenerbahçe'nin üstüne müthiş bir baskı ile geldi Hatay takımı. Mesut Özil'in sahaya adım atması, Fenerbahçe oyuncuları için, "Hadi öne çıkın" mesajı olmalıydı ama panikteydiler. Kaleci Altay'ın üst üste net kurtarışları ile ayakta durdular bir süre. Ozan Tufan'ın olağanüstü direnişi diğer oyuncuları da tetikler gibi oldu.