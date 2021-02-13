Bu sezon 21 takımla oynanan Süper Lig son yılların en çekişmeli şampiyonluk yarışına sahne oluyor. 4 büyüklerin 6 yıllık aranın ardından 23. haftayı ilk 4 sırada geçtiği ligde kimin şampiyon olacağı merakla bekleniyor.
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 48 puanı bulunurken, bu üç takım averaj farklarıyla sıralanıyor. Müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor ise 42 puana ulaştı ve ezeli rakiplerinin ensesine yapıştı.
Kalan 17 haftada Trabzonspor-Fenerbahçe, Beşiktaş-Fenerbahçe, Galatasaray- Trabzonspor ve Galatasaray- Beşiktaş maçlarının skorları da yarışın seyrine direkt etki edecek. Yaşanan bu müthiş heyecanı ve sezon sonunda kimin ipi göğüsleyeceğini TAKVİM yazarlarına sorduk.