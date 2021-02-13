OKTAY DERELİOĞLU: EN ŞANSLI TAKIM BEŞİKTAŞ

Şu anda benim sıralamam Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe şeklinde… Beşiktaş çok istikrarlı. Bence en şanslı takım. Galatasaray'da Muslera'nın dönüşü havayı bir anda değiştirdi. Transferler de çok başarılı. Trabzonspor'da Avcı faktörü çok önemli. Takımda sürekli bir yükseliş var. Fenerbahçe'da ise oyun olarak değişim yok, hatta geriye gidiş var. Bu şekilde işleri çok zor olacak.