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    • Spor
    • 13.02.2021 Gazete
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    , , , spor... Kalan 17 hafta müthiş bir yarışa sahne olacak

    6 yıl sonra 4 büyükler 24. haftanın sonunda ilk 4’te yer alıyor. 48 puanlı , ve ile 42 puanlı spor’un mücadelesini TAKVİM yazarlarına sorduk. , ve oğlu 4 takım arasındaki yarışı ufak detayların belirleyeceği görüşünde.

    4 nala heyecan

    Bu sezon 21 takımla oynanan Süper Lig son yılların en çekişmeli şampiyonluk yarışına sahne oluyor. 4 büyüklerin 6 yıllık aranın ardından 23. haftayı ilk 4 sırada geçtiği ligde kimin şampiyon olacağı merakla bekleniyor.

    Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 48 puanı bulunurken, bu üç takım averaj farklarıyla sıralanıyor. Müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor ise 42 puana ulaştı ve ezeli rakiplerinin ensesine yapıştı.

    Kalan 17 haftada Trabzonspor-Fenerbahçe, Beşiktaş-Fenerbahçe, Galatasaray- Trabzonspor ve Galatasaray- Beşiktaş maçlarının skorları da yarışın seyrine direkt etki edecek. Yaşanan bu müthiş heyecanı ve sezon sonunda kimin ipi göğüsleyeceğini TAKVİM yazarlarına sorduk.

        İlker Yağcıoğlu, Evren Turhan ve Oktay Derelioğlu 4 takım arasındaki yarışı ufak detayların belirleyeceği görüşünde.



        İLKER YAĞCIOĞLU: KÜÇÜK DETAYLAR BELİRLER
        Hakikaten bir takımı favori göstermek çok zor. Küçük detaylar ve hatalar şampiyonu belirleyecek. Beşiktaş'ta çok iyi bir hava var. Galatasaray ara transferdeki takviyelerle çok güçlü hale geldi. Fenerbahçe zaten en iyi kadroya sahip. Trabzon da geriden gelip bu üçlünün ensesine yapıştı. Sezon sonunda sonuç ne olur? Açıkçası şu anda buna yanıt vermek bence mümkün değil.

        OKTAY DERELİOĞLU: EN ŞANSLI TAKIM BEŞİKTAŞ
        Şu anda benim sıralamam Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe şeklinde… Beşiktaş çok istikrarlı. Bence en şanslı takım. Galatasaray'da Muslera'nın dönüşü havayı bir anda değiştirdi. Transferler de çok başarılı. Trabzonspor'da Avcı faktörü çok önemli. Takımda sürekli bir yükseliş var. Fenerbahçe'da ise oyun olarak değişim yok, hatta geriye gidiş var. Bu şekilde işleri çok zor olacak.

            EVREN TURHAN: SON HAFTAYA DEK SÜRER
            Şu anda tüm takımların şampiyonluk için şansı eşit. Zirvedeki 3 takım ve Trabzospor'un son haftaya kadar yarışın içinde olacağını düşünüyorum. Çok maç var, dengeler bozulabilir.

            Sürpriz yenilgiler gelebilir. Kadro olarak baktığımızda Galatasaray çok güçlendi. Trabzonspor da aynı şekilde. Fenerbahçe'nin kadrosu çok iyi ancak Erol Bulut şu anda bu kadroya yönetemiyor.
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            Haberler Spor Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... Kalan 17 hafta müthiş bir yarışa sahne olacak