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    • 12.02.2021 11:24
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    SON DAKİKA: TFF'den flaş açıklama: -Kasımpaşa maçı ertelenecek mi?

    Son dakika haberi! 'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Kasımpaşa maçının tatil olabileceği iddiaları üzerine TFF Başkanı açıklamalarda bulundu. Özdemir, “Biz programımızı aynen uygulayacağız. Her türlü tedbiri aldık. Maçı oynatmaya çalışacağız. Maçın oynanıp oynanmayacağına maç saatinde karar verilir” dedi.

    G.Saray maçı ertelenecek mi? TFF'den flaş açıklama

    Meteoroloji yetkilileri pazar günü İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Bu açıklamalar sonrası pazar günü oynanacak olan maçların cumartesi gününe alınması gündeme geldi.



    GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇININ SAATİNİN ERKENE ALINMASINI İSTİYOR
    Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa maçıyla ilgili TFF ile bir görüşme yapacağını dile getirdi.

    Kasımpaşa Yöneticisi Mehmet Fatih Saraç da yaptığı açıklamada, "Abdurrahim Bey beni aradı. Federasyonun da uygun görmesi halinde maçın 19.00'da değil de 16.00'da oynanması konusunda görüşümüzü istedi.



        Bu haklı, makul ve doğru isteklerine olumlu yaklaşacağımızı kendilerine bildirdik."         ifadelerini kullanarak Galatasaray'a destek çıkmıştı.


        ÖZDEMİR'DEN NET MESAJ
        Başkan Özdemir, "Meteorolojinin hava raporuna göre bir gün ileri bir gün geri alamayız. Biz programımızı aynen uygulayacağız. Her türlü tedbiri aldık. Maçı oynatmaya çalışacağız. Hedefimiz maçı oynatmaktır. Takımların fikstürleri bellidir. Maçın oynanıp oynanmayacağına maç saatinde karar verilir" ifadelerini kullandı.

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