Galatasaray-Kasımpaşa ve Gençlerbirliği-Beşiktaş Süper Lig'in 25. haftasında mücadele edecek. Maçla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa ve Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında daha önce saat 19:00'da oynanacağı açıklanan maçın saatinde değişikliğe gidildiği açıklandı. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta, ne zaman? Gençlerbirliği Beşiktaş maçı saat kaçta? Maç saati neden değişti? İşte detaylar...

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE MAÇ SAATİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Galatasaray'ın pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesinde meteoroloji hafta sonu İstanbul'da soğuk hava ve yoğun kar yağışının etkili olacağını bildirdi. Kentte son yılların en etkili yağışı beklenirken, Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa'nın arasında daha önce saat 19:00'da oynanacağı açıklanan maçın saatinde de değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde 19:00 olarak belirtilen maç başlama saati 16:00 olarak güncellendi.

İşte karşılaşmalara dair merak edilen ve maç programı;