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    • Spor
    • 12.02.2021 Gazete
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    hücumu unut! İstatistikler alarm veriyor...

    ’un ’si maç başına organize hücum istatistiklerinde "Defans oynatıyor" diye eleştirilen teknik direktör 'ın bile gerisinde kaldı.

    Erol Bulut hücumu unut!
    Galatasaray derbisini kaybeden ve 'na da veda eden 'de eleştiri okları teknik direktör 'u gösteriyor. Bulut hücum istatistiklerinde "Defans oynatıyor" diye eleştirilen 'ın bile gerisinde kaldı.

    RAKAMLAR İÇ AÇICI DEĞİL
    Erol Bulut'un ekibi maç başına sadece 1.39 organize hücum yapabiliyor. döneminde bu rakam 2.77, adı savunmacıya çıkan Aykut Kocaman döneminde ise maç başına 2 olmuştu.



    PAS YAPMAYI UNUTTULAR…
    Sarı-Lacivertliler'in maç başına 10 ve üstü pas yaparak gerçekleştirdiği hücum sayısı maç başına 7.9 oldu. Oysa ki döneminde bu rakam 12.4, Kocaman döneminde 10.2'ydi.



    ŞİMDİ GÖZLER 2 YILDIZDA!
    Hücum istatistiklerinin ve 'ın birlikte oynamaya başlamasıyla düzelmesi bekleniyor.


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