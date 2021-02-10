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    • Spor
    • 10.02.2021 Gazete
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    Ligde Galatasaray’a yenilen dün de Başakşehir’e kaybedip kupadan elendi

    dardağın.Ligde hafta sonu sahasında Galatasaray’a mağlup olan Sarı-Lacivertliler, dün de ’nde evinde 90 dakikası 1-1 biten ve uzatmalara giden maçta Başakşehir’e 2-1 yenildi. Başakşehir, rakibini geçerek kupada yarı finale yükseldi.

    Fener tepetaklak

    Fenerbahçe darmadağın.Ligde hafta sonu sahasında Galatasaray'a mağlup olan Sarı-Lacivertliler, dün de Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde evinde 90 dakikası 1-1 biten ve uzatmalara giden maçta Başakşehir'e 2-1 yenildi. Başakşehir, rakibini geçerek kupada yarı finale yükseldi.

    PERDEYİ FERNANDES AÇTI
    21'de Deniz Türüç'ün şutunu önce kaleci Harun çıkardı, dönen topu Szalai uzaklaştırdı. 42'de Berkay'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Fernandes, Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.

    VALENCİA SKORU EŞİTLEDİ
    Demba Ba'nın 45+2'de kafayla kaleye gönderdiği şut direkten geri geldi. 60'ta Epureanu'nun kafa şutu az farkla dışarı çıktı. 72. dakikada Valencia savunmayı geçerek skoru eşitledi: 1-1.

        HARUN'DAN ÇOK BÜYÜK HATA
        Uzatmalara giden maçta 96'da Gulbrandsen'in cılız şutunda Harun büyük bir hata yaptı ve top Fenerbahçe ağlarıyla buluştu. Başakşehir maçı 2-1 kazanarak kupada yarı finale çıktı.

        BULUT: BAŞAKŞEHİR ŞANSLIYDI
        Kupadaki Başakşehir yenilgisi sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, mücadeleyi değerlendirdi. Bulut karşılaşmayla ilgili, "Maç bizim kontrolümüzde başladı. 45'te yaptığımız basit hatayla hem gol yedik hem de eksik kaldık. İkinci yarı baskılı oynayıp golü bulduk ama orta yapmak isteyen bir oyuncunun vuruşu gol oldu. Rakibimiz şanslıydı" dedi.

        MAURİCO LEMOS FENER'İ YAKTI
        Fenerbahçe'nin stoperi Lemos, Başakşehir maçının 45. dakikasında Deniz'e yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. Aydınus, kırmızı kartı VAR uyarısıyla gösterdi.

            MESUT ÖZİL ÇARE OLAMADI
            Başakşehir maçında 46. dakikada oyuna giren Mesut Özil, Fenerbahçe'nin sahadan mağlup ayrılmasını önleyemedi. Ortalama bir futbol oynadı.
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