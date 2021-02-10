Fenerbahçe darmadağın.Ligde hafta sonu sahasında Galatasaray'a mağlup olan Sarı-Lacivertliler, dün de Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde evinde 90 dakikası 1-1 biten ve uzatmalara giden maçta Başakşehir'e 2-1 yenildi. Başakşehir, rakibini geçerek kupada yarı finale yükseldi.
PERDEYİ FERNANDES AÇTI
21'de Deniz Türüç'ün şutunu önce kaleci Harun çıkardı, dönen topu Szalai uzaklaştırdı. 42'de Berkay'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Fernandes, Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.
VALENCİA SKORU EŞİTLEDİ
Demba Ba'nın 45+2'de kafayla kaleye gönderdiği şut direkten geri geldi. 60'ta Epureanu'nun kafa şutu az farkla dışarı çıktı. 72. dakikada Valencia savunmayı geçerek skoru eşitledi: 1-1.