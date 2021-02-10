BULUT: BAŞAKŞEHİR ŞANSLIYDI

Kupadaki Başakşehir yenilgisi sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, mücadeleyi değerlendirdi. Bulut karşılaşmayla ilgili, "Maç bizim kontrolümüzde başladı. 45'te yaptığımız basit hatayla hem gol yedik hem de eksik kaldık. İkinci yarı baskılı oynayıp golü bulduk ama orta yapmak isteyen bir oyuncunun vuruşu gol oldu. Rakibimiz şanslıydı" dedi.