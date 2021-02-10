Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-2 kaybettikleri Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Terim, Emre Kılınç'a yapılan müdahalenin penaltı verilmemesine isyan etti. İşte o sözler...
Galatasaray-Alanyaspor maçına Terim'in tepkisi damgasını vurdu.
Terim, golün geçerli olmasının ardından yedek kulübesinde çok sinirlendi. Karar sonrası tecrübeli teknik adamın elindeki su şişesini sinirle yere fırlattığı ekranlara yansıdı.
ARDA TURAN'I SAVUNDU
Terim, "Bugün dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, bir maç sonrasında soyunma odasına mevkisi ne olursa olsun kim girerse girsin, kimse istifini bozmamıştır. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Orası, futbolcuların mahrem yeridir. Arda Turan'a verilen ceza emsaldir." ifadelerini kullandı.