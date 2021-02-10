Terim, golün geçerli olmasının ardından yedek kulübesinde çok sinirlendi. Karar sonrası tecrübeli teknik adamın elindeki su şişesini sinirle yere fırlattığı ekranlara yansıdı.

ARDA TURAN'I SAVUNDU

Terim, "Bugün dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, bir maç sonrasında soyunma odasına mevkisi ne olursa olsun kim girerse girsin, kimse istifini bozmamıştır. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Orası, futbolcuların mahrem yeridir. Arda Turan'a verilen ceza emsaldir." ifadelerini kullandı.