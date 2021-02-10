Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında konuk olduğu Galatasaray'ı 3-2'lik skorla eleyen Aytemiz Alanyaspor, yarı finale yükseldi.
TERİM'İN PENALTI İSYANI
Maçın ardından konuşan Fatih Terim, Emre Kılınç'ın girdiği pozisyonda penaltı verilmediği için isyan etti.
İlk yarıda Emre Kılınç'ın ceza sahası içinde yer kaldığı pozisyon hakkında da yorum yapan Fatih Terim, "42. dakikada Emre Kılınç'ın ayağına basma var. VAR'a gitmiyor, VAR'daki Halis Özkahya çağırmıyor. Emre feryat figan yapsa belki verebilir" şeklinde konuştu.
"VAR NEDEN ÇAĞIRMAZ BİLMİYORUM"
Fatih Terim sözlerini, "Üzgünüm, 2-1 devreye girmek başka bir şeydi. Emre'yi de atan bu arkadaşımızdı. Ondan sonra öyle pozisyonlar çok gördük ama kırmızı kullanılmadı. VAR neden çağırmaz bilmiyorum. 9-11 dakika uzatmalar olurken, biz 5 dakikada bitiriyoruz." ifadeleriyle sürdürdü.