İkinci yarıdaki oyundan memnun olduğunu da dile getiren Terim, "Herhangi bir şeyi ona bağlamıyorum ama onu görünce bu duruma geliyoruz. Herhalde ikinci yarıdaki oyun Galatasaraylıların gönlüne su serpmiştir. Oradan devam etmemiz lazım, bu kadar da hata yapmamamız lazım" dedi.

TOROĞLU YORUMLADI

Terim'in isyan etmesine sebep olan pozisyonu A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı.

Emre Kılınç'a yapılan müdahaleyi yorumladığı pozisyonu değerlendiren Toroğlu, "Ben hakem olsam buna penaltı vermem." ifadelerini kullandı.